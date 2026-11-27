我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍左投今永昇太在今年球季結束後正式離開芝加哥小熊、投身自由球員市場，隨即成為大聯盟休賽季備受矚目的先發戰力目標。根據美國媒體《聖路易郵報》資深記者古德（Derrick Goold）27日最新報導指出，聖路易紅雀已對今永昇太展現濃厚網羅興趣；加上先前陸續浮上檯面的聖地牙哥教士與紐約大都會，這位日籍強投已吸引多支球隊密切關注。古德在報導中分析，聖路易紅雀今年休賽季將補強投手陣容列為首要任務，球團高層正積極在自由市場尋找能以「短年限合約」簽下的先發及後援投手，藉此在不影響長期薪資結構的前提下迅速提升戰力，而具備豐富先發經驗的今永昇太，正是紅雀制服組重點鎖定的關注人選之一。值得一提的是，若紅雀最終成功網羅今永昇太，他也將直接轉戰同屬國聯中區的小熊世仇球隊，勢必成為新球季話題焦點。現年33歲的今永昇太今年迎來大聯盟生涯第3個球季，整季健康出賽、先發登板32場寫下旅美生涯新高，累計繳出11勝10敗、防禦率3.77的穩定成績單，並狂飆174次三振，季後正式取得自由球員資格。憑藉穩健的吃局數能力與三振功力，今永昇太投入市場後行情持續看漲。除了先前已傳出聖地牙哥教士有意出手網羅外，美國權威媒體《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）也透露，財力雄厚的紐約大都會早在11月上旬舉行的年度總經理會議期間，便已主動與今永昇太陣營進行接觸，顯示國聯多支球隊都對他抱持高度興趣。儘管追求者眾，但今永昇太的休賽季動向仍面臨重大制度變數。目前大聯盟勞資談判陷入嚴重僵局，現行勞資協議（CBA）即將於美國時間12月1日正式到期，外界普遍預期到期後大聯盟將無可避免進入「封館」狀態。一旦封館大門關上，包括今永昇太在內的所有自由球員，若未能在12月1日大限前敲定新合約，所有簽約談判都將被迫全面凍結，必須等到未來勞資達成共識、封館解除後才能重新啟動。