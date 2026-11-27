11/28投票日登場，排班與變形工時勞工急問「投票日上班薪水怎麼算？有雙倍薪水嗎？」勞動部指出，依《勞動基準法》第37條，具投票權且當天原屬工作日者依法放假一日，經同意出勤則享雙倍薪水，違規最高罰100萬。《NOWNEWS》整理6大排班與變形工時算法一次看。
🟡投票日有雙倍薪水嗎？勞基法第37條放假規定看這
勞動部說明，已指定選舉投票日及公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日，放假「一日」是指11月28日凌晨0時至午夜24時（00:00-24:00 連續24小時）；由於投票權僅能於投票當日行使，不得與其他工作日對調實施。
🟡變形工時、回老家投票怎麼算？加班費實際試算給你看
針對餐飲、零售、醫療等採「排班制」或「變形工時」的勞工，104人力銀行指出，無論採用兩週、四週或八週變形工時，只要11月28日班表原定為「正常工作日」，就適用《勞基法》第37條放假規定，雇主不能擅自挪移對調；若經勞工同意出勤，雇主也必須給予足夠的往返與投票時間，距離過遠（如台北往返高雄）可直接協商整天放假。
以月薪3萬6,000元（平日每小時工資額150元）為例，投票日上班薪水算法如下：
原屬工作日（含變形工時工作日）、外出投票2小時＋上班6小時：當天本薪照領，雇主須另加發6小時雙倍工資（
150 × 6 = 900 元）。
原屬工作日、回老家投票往返4小時＋上班4小時：往返投票4小時照領本薪、不得扣薪，回到崗位上班的4小時再加發 600 元加班費。
原屬週六休息日、經同意出勤4小時：依休息日加班費計算，前2小時加給 150 × 2 × 1⅓ = 400 元，後2小時加給
150 × 2 × 1⅔ = 500 元，合計領取 900 元加班費。
🟡雇主不給假或扣薪怎麼辦？檢舉最高罰100萬
勞動部與104人力銀行提醒，雇主若未徵得勞工同意強迫出勤、妨礙勞工投票，或未依法給假給薪，依《勞動基準法》第79條可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。勞工可留存班表與溝通紀錄，向當地勞工局（處）或撥打勞動部1955專線申訴，依法申訴期間雇主不得解僱、降調或減薪。
資料來源：勞動部、104人力銀行
📌11/28投票日上班薪水與變形工時常見問題 QA
Q1：變形工時（排班制）遇到 11/28 投票日，雇主可以調班對調放假日嗎？
不可以！勞動部明確規定，無論是一般工時或變形工時勞工，只要 11 月 28 日原本是排定的「工作日」，就應依法放假一日；由於投票權只能在投票當天行使，雇主不得將投票日與其他工作日對調實施。
Q2：投票日上班一定有「雙倍薪水」嗎？週休二日週六加班怎麼算？
只有「當天原屬工作日」的勞工，經同意出勤時段才適用《勞基法》第 39 條加倍發給工資（雙倍薪水）；如果是週休二日上班族，週六原本就是「休息日」，當天經同意出勤是依《勞基法》第 24 條第 2 項「休息日加班費」計算（前 2 小時加給 1 又 1/3、第 3 小時起加給 1 又 2/3）。
Q3：只滿 18 歲、未滿 20 歲不能投縣市長選票，投票日也有放假嗎？
有！雖然選舉權須年滿 20 歲，但年滿 18 歲即具備全國性公民投票權，因此 18、19 歲勞工只要 11 月 28 日原本是工作日，同樣享有《勞基法》第 37 條放假一日、工資照給的權益。
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勞動部說明，已指定選舉投票日及公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日，放假「一日」是指11月28日凌晨0時至午夜24時（00:00-24:00 連續24小時）；由於投票權僅能於投票當日行使，不得與其他工作日對調實施。
104人力銀行也提醒，本次選舉須年滿20歲、公投須年滿18歲，只要同時符合「有投票權」與「當天原本要上班」兩項條件，雇主就應依法給假且工資照給；至於「投票日有雙倍薪水嗎？」關鍵取決於當天原本是「工作日」還是「休息日」：
|勞工身分與排班類型
|11/28 投票日放假與出勤規定（來源：勞動部、104人力銀行）
|投票日上班薪水與加班費算法
|排班制／變形工時（原屬工作日）
|依法放假一日；若經勞工同意出勤，不得妨礙投票。
|放假時數工資照給；實際出勤時段有雙倍薪水（加倍發給）。
|週休二日（週六本屬休息日）
|不多放假也不補假；若經同意出勤，須保留投票時間。
|非雙倍薪，依《勞基法》休息日計算（前2小時1又1/3、第3小時起1又2/3）。
|排班制／變形工時（原本排休）
|不另外給假；若當天排為「例假」，原則上不得要求出勤。
|若為休息日經同意出勤，比照休息日加班費規定計算。
|18、19歲首投族
|未滿20歲不能投選舉票，但已具公投投票權，同樣放假。
|原屬工作日可放假領全薪；經同意出勤則享雙倍薪水。
|跨日大夜班勞工
|正常工時落在11/28 0時至24時者，該段時數可主張不上班。
|0時至24時內的工時若經同意出勤，該時段工資加倍。
|外籍移工／無投票權
|不具選舉及公投投票權，不適用投票日放假規定。
|依原本班表正常出勤與計薪。
針對餐飲、零售、醫療等採「排班制」或「變形工時」的勞工，104人力銀行指出，無論採用兩週、四週或八週變形工時，只要11月28日班表原定為「正常工作日」，就適用《勞基法》第37條放假規定，雇主不能擅自挪移對調；若經勞工同意出勤，雇主也必須給予足夠的往返與投票時間，距離過遠（如台北往返高雄）可直接協商整天放假。
以月薪3萬6,000元（平日每小時工資額150元）為例，投票日上班薪水算法如下：
原屬工作日（含變形工時工作日）、外出投票2小時＋上班6小時：當天本薪照領，雇主須另加發6小時雙倍工資（
150 × 6 = 900 元）。
原屬工作日、回老家投票往返4小時＋上班4小時：往返投票4小時照領本薪、不得扣薪，回到崗位上班的4小時再加發 600 元加班費。
原屬週六休息日、經同意出勤4小時：依休息日加班費計算，前2小時加給 150 × 2 × 1⅓ = 400 元，後2小時加給
150 × 2 × 1⅔ = 500 元，合計領取 900 元加班費。
勞動部與104人力銀行提醒，雇主若未徵得勞工同意強迫出勤、妨礙勞工投票，或未依法給假給薪，依《勞動基準法》第79條可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。勞工可留存班表與溝通紀錄，向當地勞工局（處）或撥打勞動部1955專線申訴，依法申訴期間雇主不得解僱、降調或減薪。
資料來源：勞動部、104人力銀行
📌11/28投票日上班薪水與變形工時常見問題 QA
Q1：變形工時（排班制）遇到 11/28 投票日，雇主可以調班對調放假日嗎？
不可以！勞動部明確規定，無論是一般工時或變形工時勞工，只要 11 月 28 日原本是排定的「工作日」，就應依法放假一日；由於投票權只能在投票當天行使，雇主不得將投票日與其他工作日對調實施。
Q2：投票日上班一定有「雙倍薪水」嗎？週休二日週六加班怎麼算？
只有「當天原屬工作日」的勞工，經同意出勤時段才適用《勞基法》第 39 條加倍發給工資（雙倍薪水）；如果是週休二日上班族，週六原本就是「休息日」，當天經同意出勤是依《勞基法》第 24 條第 2 項「休息日加班費」計算（前 2 小時加給 1 又 1/3、第 3 小時起加給 1 又 2/3）。
Q3：只滿 18 歲、未滿 20 歲不能投縣市長選票，投票日也有放假嗎？
有！雖然選舉權須年滿 20 歲，但年滿 18 歲即具備全國性公民投票權，因此 18、19 歲勞工只要 11 月 28 日原本是工作日，同樣享有《勞基法》第 37 條放假一日、工資照給的權益。
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