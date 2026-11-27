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台股今（27）日開盤小幅走高，加權指數以39,168.57點開出，較前一交易日（26日）收盤39,151.81點上漲16.76點，漲幅約0.04%。根據上午9時行情截圖，指數當時最高、最低均為39,168.57點，呈現開盤初期小幅上漲格局。台積電平盤2145元開出。回顧前一交易日，台股加權指數終場上漲956.38點，收在39,151.81點，漲幅2.50%，重新站回3萬9000點關卡。美股方面，受到感恩節假期影響，紐約證交所及那斯達克11月26日休市，截圖中的美股指數為11月25日收盤行情。當日道瓊工業指數上漲164.25點，收50,182.95點，漲幅0.33%；標普500指數下跌18.31點，收7,182.78點，跌幅0.25%；那斯達克綜合指數下跌147.74點，收23,585.80點，跌幅0.62%。台指期盤後指數收平盤39492點，台積電期貨上漲9元。美股11月27日恢復交易，不過因黑色星期五將提前收盤，預計於美東時間下午1時結束交易，換算台灣時間為11月28日凌晨2時。