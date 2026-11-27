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NBA新賽季例行賽已經開打一個月，儘管距離明年2月季中交易截止日還有兩個多月，但交易市場早已暗流湧動。從目前聯盟各路豪門的補強動向來看，「中鋒」無疑是今年交易市場最炙手可熱的補強位置。由於頂級中鋒幾乎是「可遇不可求」，具備外線投射能力、經驗豐富且要價親民的38歲快艇老將羅培茲（Brook Lopez），意外成為湖人、勇士、馬刺與76人等爭冠勁旅瘋搶的頭號目標。本季多支東西區強權的禁區戰力不約而同拉響警報，迫使管理層必須提前在市場上尋求五號位支援。其中費城76人的禁區危機最為嚴峻，新秀胡克波爾蒂（Ariel Hukporti）開季即因重傷報銷，替補長人又難撐大局，加上恩比德（Joel Embiid）必須頻繁輪休，導致費城一度被迫讓41歲的詹姆斯（LeBron James） 或身高僅201公分的沃克（Jabari Walker）客串小球中鋒。日前在恩比德缺陣下，76人禁區遭拓荒者狂轟50分、抓下15個進攻籃板慘敗，補強中鋒已刻不容緩。同樣為內線深度所苦的還有洛杉磯湖人與金州勇士，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）已公開承諾將在截止日前積極補強陣容短板，目前正全力為先發中鋒凱斯勒（Walker Kessler）尋找稱職替補。勇士則是因為波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）開季前再遭怪病困擾長期缺陣，禁區只能仰賴36歲的格林（Draymond Green）與40歲老將霍福德（Al Horford）苦撐，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）急需替柯瑞（Stephen Curry）找來可靠的內線。至於聖安東尼奧馬刺雖然先發擁有無解的文班亞馬（Victor Wembanyama），但替補中鋒科內特（Luke Kornet）在場時球隊百回合淨負11.5分、效率全隊墊底，尋找合格的文班亞馬替補同樣是馬刺首要任務。雖然市場上不乏巫師戴維斯（Anthony Davis）、國王小沙波尼斯（Domantas Sabonis），甚至因談不攏續約價碼而傳出離隊風聲的尼克冠軍中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns） 等頂級大魚，但這類球星往往伴隨著龐大合約、體系磨合風險以及高昂的首輪籤代價，讓買家望而卻步；鵜鶘新星米西（Yves Missi）同樣因球團拒絕次輪籤報價而難以交易。在頂級中鋒「可遇不可求」的現實下，38歲快艇老將羅培茲自然成了最務實的完美解答。本季他場均出賽24.3分鐘就能高效貢獻14.9分、5.2籃板，三分命中率高達43.1%，近8戰更6度轟破20分。由於快艇休賽季被聯盟重罰沒收2029至2033年共5枚首輪籤、目前戰績僅4勝12敗敬陪末座，管理層已準備啟動全方位清倉大甩賣換取選秀權，處於合約最後一年的羅培茲也吸引了湖人、勇士、馬刺與76人等隊高度關注，預計將掀起一波激烈的中鋒搶人大戰。