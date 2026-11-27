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▲ 柯志恩也特別穿上校園制服完美重現反校園霸凌AI短劇中的角色「柯教授」。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩26日晚間與立法委員陳菁徽、高雄市議員許采蓁合體直播，慶祝社群粉絲數正式突破30萬，台語競選MV《我們都在》更累積超過300萬人次觀看。柯志恩也特別穿上校園制服，完美重現反校園霸凌AI短劇中的角色「柯教授」，超傳神還原立刻引起全網暴動，紛紛留言表示「太適合了」「美夢成真！」直播開始短短15分鐘，線上人數就突破萬人。除了柯志恩完美演繹「柯教授」，陳菁徽和許采蓁也分別穿上學生制服一同入鏡，3人就校園霸凌議題進行熱烈討論。柯志恩表示，未來若擔任市長，將成立「反霸凌辦公室」，讓當事人能直接向市長層級反映，杜絕黑箱與特權關說，還給孩子公平、安全的學習環境。針對高雄長期存在的城鄉資源落差，柯志恩也指出，舊縣區在交通、教育及醫療資源方面仍有明顯不足，未來將設立「高高平等辦公室」，透過跨局處協調及資源合理配置，推動區域均衡發展，讓每一位高雄市民無論居住在哪個行政區，都能享有公平的公共服務與發展機會。直播中也驚喜連線新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣，三人「333連線」，聯手宣示未來當選、必定成為市民最堅實的靠山。3人隨後更在直播現場隨機call out給支持者，有人接到柯志恩電話後驚喜大喊「是真的嗎？」讓柯志恩忍不住笑說「是真的，不是詐騙集團」；也有支持者接到電話後興奮表示，自己還留著柯志恩4年前參選的扇子，「我們都沒離開！」更表示一定會出門投票，堅定支持柯志恩。整段直播創下最高1.1萬人同時在線上收看，許多「藍勾勾」也紛紛現身，包括立法委員牛煦庭、黃建賓、前國民黨發言人楊智伃、議員江怡臻、白喬茵、李雅芬、主播譚伊倫等人都留言力挺。