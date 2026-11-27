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重現「柯教授」談反霸凌！拋設「高高平等辦公室」縮短城鄉落差

「333」連線江啟臣、李四川 隨機Call Out支持者

直播最高1.1萬人同時在線

日前，社群流行將政治人物AI化，結合時事議題製作短片。其中，國民黨高雄市長候選人柯志恩在改編韓劇《鐵拳教育》的反校園霸凌AI短劇中是名見義勇為、擁有俏麗短髮、穿迷你短裙的角色。該造型被支持者敲碗許願已久，昨（26）日晚間柯志恩趁著慶祝社群粉絲突破30萬人、台語競選MV《我們都在》累積超過300萬人次觀看之際，特別變裝和立委陳菁徽、高雄市議員許采蓁合體直播。短短15分鐘，線上人數就突破萬人，引發討論。柯志恩不僅穿上迷你短裙的校園制服，連頭髮也梳起俐落髮型，重現反校園霸凌AI短劇中的角色「柯教授」，並和陳菁徽與許采蓁在直播中，就校園霸凌議題進行討論。柯志恩表示，未來若擔任市長，將成立「反霸凌辦公室」，讓當事人能直接向市長層級反映，杜絕黑箱與特權關說，還給孩子公平、安全的學習環境。針對高雄長期存在的城鄉資源落差，柯志恩也指出，舊縣區在交通、教育及醫療資源方面仍有明顯不足，未來將設立「高高平等辦公室」，透過跨局處協調及資源合理配置，推動區域均衡發展，讓每一位高雄市民無論居住在哪個行政區，都能享有公平的公共服務與發展機會。除了變身之外，柯志恩也跟台中市長候選人江啟臣、新北市長候選人李四川連線直播，組成「333」連線，宣示未來當選後必定成為市民最堅實的靠山。隨後，柯志恩也在現場隨機Call Out給支持者，有人接到電話後驚喜大喊「是真的嗎？」讓柯志恩忍不住笑說「是真的，不是詐騙集團」；也有支持者接到電話後興奮表示，自己還留著柯志恩4年前參選的扇子，「我們都沒離開！」強調這次也一定會出門投票，堅定支持柯志恩。整段直播創下最高1.1萬人同時在線上收看，許多「藍勾勾」也紛紛現身，包括立委牛煦庭、黃建賓、前國民黨發言人楊智伃、議員江怡臻、白喬茵、李雅芬、主播譚伊倫等人都留言力挺。柯志恩最後也呼籲，歡迎市民朋友共同來參加選前之夜，並在11月28日堅定出門投票，陪同柯志恩一起迎向最後勝利。