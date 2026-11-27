太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）26日在社群平台發文宣布，美國每名兒童，將獲贈2股SpaceX的股票，引發議論。幾乎就在同一時間，SpaceX也獲准在太空部署最多100萬顆衛星，打造軌道AI資料中心，卻引發科學界強烈憂慮。有專家警告，大規模發射與衛星汰換可能加劇大氣污染，甚至衝擊臭氧層；此外，衛星數量暴增恐提高太空碰撞風險，一旦引發連鎖效應，可能讓地球低軌道充滿碎片，進而威脅全球通訊、導航及太空任務。
根據《每日郵報》報導，美國聯邦通信委員會（FCC）已批准SpaceX的Starmind計畫，允許該公司最多部署100萬顆衛星，在太空建立AI資料中心，處理來自地球的龐大運算需求。FCC主席布蘭登卡爾（Brendan Carr）表示，資料中心將是美國維持AI領先地位的重要基礎設施。
不過，這項計畫的環境代價引發外界質疑。公共僱員環境責任組織（PEER）執行董事懷特豪斯（Tim Whitehouse）警告，若在沒有充分環境評估的情況下，就允許100萬顆軌道資料中心衛星升空，可能對地球大氣、野生動物及太空環境造成嚴重影響。
更值得注意的是，衛星並非發射升空後就能永久運作。澳洲蒙納許大學物理與天文學院副教授布朗（Michael Brown）指出，假設衛星使用壽命約5年，若要維持100萬顆衛星持續運作，平均每天可能需要補充約500顆衛星。大量火箭發射所產生的溫室氣體，以及製造衛星所消耗的原物料，都可能帶來龐大環境負擔。
衛星退役後的處理方式同樣令人憂心。布朗提醒，若每天有數百顆衛星重返大氣層，可能增加高層大氣污染，並對臭氧層造成影響。不過，相關實際影響仍有待進一步科學研究。
百萬衛星恐引爆連鎖碰撞！低軌道安全拉警報
比起環境污染，專家們更擔心太空軌道「日益擁擠」所帶來的連鎖風險。布朗提到，SpaceX提出的Starmind計畫，可能使目前在軌運作的衛星數量增加50倍以上，大幅提高衛星與太空碎片發生碰撞的機率。
這也讓外界擔憂「凱斯勒症候群」（Kessler Syndrome）的發生風險。這種情況是指衛星或太空碎片碰撞後，產生更多碎片，進而引發連鎖碰撞，讓低地球軌道逐漸充滿太空垃圾，甚至難以繼續安全使用。一旦發生，受到衝擊的恐怕不只是太空探索，全球通訊、資訊傳輸及導航系統也可能受到威脅，因為現代社會大量仰賴軌道上的衛星運作。
天文界也反對！百萬衛星恐讓夜空變樣
除了太空安全，這項計畫也引發天文學界強烈反彈。美國天文學會（AAS）對FCC核准的決定，表達失望與不滿，指出Starmind衛星體積更大、數量更多，可能在夜空中呈現極為明亮的光點，干擾天文觀測，影響科學家及一般民眾觀星。
澳洲國際射電天文研究中心（ICRAR）教授德萊福（Simon Driver）也警告，大規模擴張衛星網絡，不只威脅地面天文研究及太空探索，也可能剝奪人類享受夜空的權利。
值得注意的是，FCC這次審查主要聚焦無線電頻率使用，並未全面評估光學天文觀測及環境影響。澳洲弗林德斯大學太空法學者里斯特（Joel List）也認為，這次核准的審查範圍有限，不代表整項計畫的環境疑慮都已獲得解決。
太空資料中心真能更環保？散熱仍是難題
最後，文章也提到，SpaceX及其他科技業者積極布局太空資料中心，主要是看中太陽能供電的優勢。支持者認為，衛星在特定軌道上能長時間接收陽光，有助降低地面資料中心對電網的依賴，也能減少冷卻系統對水資源的消耗。
然而，太空並非天然的理想散熱環境，雖然溫度極低，但由於缺乏空氣，熱量無法透過一般對流方式散去，設備仍須仰賴散熱系統將熱量排出。天文物理學家貝克（Adam Becker）就質疑，太空資料中心的散熱效率受到基本物理限制，還有許多技術難題需要克服。
除了SpaceX，Google也正推動代號「Suncatcher」的太空資料中心計畫，亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）則已向FCC提出「Project Sunrise」申請。隨著科技巨頭競相將AI運算延伸至太空，如何在技術發展、環境保護及太空安全之間取得平衡，恐將成為這場太空競賽，無法迴避的課題。
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不過，這項計畫的環境代價引發外界質疑。公共僱員環境責任組織（PEER）執行董事懷特豪斯（Tim Whitehouse）警告，若在沒有充分環境評估的情況下，就允許100萬顆軌道資料中心衛星升空，可能對地球大氣、野生動物及太空環境造成嚴重影響。
更值得注意的是，衛星並非發射升空後就能永久運作。澳洲蒙納許大學物理與天文學院副教授布朗（Michael Brown）指出，假設衛星使用壽命約5年，若要維持100萬顆衛星持續運作，平均每天可能需要補充約500顆衛星。大量火箭發射所產生的溫室氣體，以及製造衛星所消耗的原物料，都可能帶來龐大環境負擔。
衛星退役後的處理方式同樣令人憂心。布朗提醒，若每天有數百顆衛星重返大氣層，可能增加高層大氣污染，並對臭氧層造成影響。不過，相關實際影響仍有待進一步科學研究。
百萬衛星恐引爆連鎖碰撞！低軌道安全拉警報
比起環境污染，專家們更擔心太空軌道「日益擁擠」所帶來的連鎖風險。布朗提到，SpaceX提出的Starmind計畫，可能使目前在軌運作的衛星數量增加50倍以上，大幅提高衛星與太空碎片發生碰撞的機率。
這也讓外界擔憂「凱斯勒症候群」（Kessler Syndrome）的發生風險。這種情況是指衛星或太空碎片碰撞後，產生更多碎片，進而引發連鎖碰撞，讓低地球軌道逐漸充滿太空垃圾，甚至難以繼續安全使用。一旦發生，受到衝擊的恐怕不只是太空探索，全球通訊、資訊傳輸及導航系統也可能受到威脅，因為現代社會大量仰賴軌道上的衛星運作。
天文界也反對！百萬衛星恐讓夜空變樣
除了太空安全，這項計畫也引發天文學界強烈反彈。美國天文學會（AAS）對FCC核准的決定，表達失望與不滿，指出Starmind衛星體積更大、數量更多，可能在夜空中呈現極為明亮的光點，干擾天文觀測，影響科學家及一般民眾觀星。
澳洲國際射電天文研究中心（ICRAR）教授德萊福（Simon Driver）也警告，大規模擴張衛星網絡，不只威脅地面天文研究及太空探索，也可能剝奪人類享受夜空的權利。
值得注意的是，FCC這次審查主要聚焦無線電頻率使用，並未全面評估光學天文觀測及環境影響。澳洲弗林德斯大學太空法學者里斯特（Joel List）也認為，這次核准的審查範圍有限，不代表整項計畫的環境疑慮都已獲得解決。
太空資料中心真能更環保？散熱仍是難題
最後，文章也提到，SpaceX及其他科技業者積極布局太空資料中心，主要是看中太陽能供電的優勢。支持者認為，衛星在特定軌道上能長時間接收陽光，有助降低地面資料中心對電網的依賴，也能減少冷卻系統對水資源的消耗。
然而，太空並非天然的理想散熱環境，雖然溫度極低，但由於缺乏空氣，熱量無法透過一般對流方式散去，設備仍須仰賴散熱系統將熱量排出。天文物理學家貝克（Adam Becker）就質疑，太空資料中心的散熱效率受到基本物理限制，還有許多技術難題需要克服。
除了SpaceX，Google也正推動代號「Suncatcher」的太空資料中心計畫，亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）則已向FCC提出「Project Sunrise」申請。隨著科技巨頭競相將AI運算延伸至太空，如何在技術發展、環境保護及太空安全之間取得平衡，恐將成為這場太空競賽，無法迴避的課題。