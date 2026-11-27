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2026地方大選倒數24小時，台北市長蔣萬安今（27）日再被問到民進黨中央黨部前，北平東路25、26日的路權被誰借走，他表示看不到申請人，但問了競選團隊，同仁都沒有去借，他也強調新工處都是依照法定規定辦理。針對選前之夜路權爭議，外界提議未來候選人競總可以直接變成可用空間，另外呢，還有針對這個凱道的部分也可以用抽籤的方式，蔣萬安說可以來研究，怎麼樣能夠兼具到公平性，還有集會自由的方式。媒體再追問，2024年民眾黨想要租借賴清德競總前的北平東路作為選前之夜，但北市府以預防衝突為由駁回，但這一次為什麼可以審核通過？蔣萬安反問，「這狀況是一樣嗎？所以是民眾黨這次來租借這個場地嗎？」媒體再問是藍營的人租借嗎？蔣萬安說依照規定不知道申請人是誰，但他問了競選團隊，同仁是沒有去借的。