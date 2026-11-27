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桃園市第一選舉區無黨籍市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（以下簡稱王妃），日前登上Podcast分享因悲慘童年，才決定將「天崩開局」放入本名，還親揭當JKF女郎、拍大尺度寫真原因，竟是為了籌媽媽醫藥費，引發外界熱議。而近日桃園區中聖里里長崔美瑛發文大讚王妃在公辦政見會上的表現，還透露王妃曾因想出國遊學，而兩度捐卵，讓她非常心疼。里長崔美瑛日前發文稱讚王妃在公辦政見會的表現，直言有跟她接觸過的人都不會感到意外，並透露王妃之前借場地化妝時，兩人有聊了一下，發現她不只人美客氣、還邏輯清晰、談吐落落大方。崔美瑛指出王妃告訴她自己一直想出國留學，但因為家境不佳，自己便捐卵兩次來籌措費用，讓媽媽非常心疼，崔美瑛聽了也感到很難過。但王妃也沒有因此荒廢學業，到澳洲半工半讀，不過錢依然不夠，她就在1年後返台創業，現在不僅是台大研究生，還成為寵物美容師，非常勵志。除此之外，王妃也曾在Podcast節目《我們不是金魚腦》分享加入JKF的原因，表示一開始只是想賺錢，「我就想說在JKF賺錢比較快嘛，那我就去拍了大尺度模特，加上說我媽那時候生病，所以其實種種原因之下我才加入JKF。」為籌媽媽醫藥費加入JKF成為大尺度模特，不料卻被同學拿這件事情攻擊，甚至自己創業當寵物美容師，還考上某間頂大的研究所，結果校方同樣拿她是JKF女郎的事情大作文章，想逼她離開。沒想到王妃事後發現，那間頂大逼她離開的理由，竟是因有一名校友捐很多錢，但他女兒只考上備取，因此才向學校施壓，要他們踢掉自己，好讓女兒被換上去。王妃得知內幕後感到心死，索性就離開那所頂大，重考其他學校。而目前她也已考上台大經營管理碩士班，正在念研究所，且一直保持全勤，沒有因為選舉耽誤學業。