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▲田柾國自己拿相機記錄在高雄的點滴，影片已累積近5千萬觀看。（圖／翻攝自IG@mnijungkook）

韓國天團BTS（防彈少年團）18日搭乘專機抵達台灣，19、21、22日接連舉行3場演唱會，20日還特地在高雄休息一天，到處觀光，所到之處吸引滿滿人潮。高雄市長陳其邁近日受訪時就坦言，BTS帶來的觀光效益初估高達10億元，他更感謝成員田柾國拍攝高雄風光，成為高雄最佳宣傳片，粉絲見狀則歪樓稱讚陳其邁：「柾國名字有念對，好感動！」高雄上週颳起BTS旋風，所到之處都是防彈紫的應援燈，而BTS在高雄吃了老江紅茶牛奶、方師父麵包等在地美食，還有夜市的大腸包小腸，讓粉絲一股腦跟風去買，周邊攤商都賺了不少，再加上飯店業者以及交通收入，陳其邁說BTS帶給高雄的商機，初估高達10億元。另外，BTS成員田柾國還自己拿相機拍攝了在高雄度假的時光，又剪輯成影片上傳到IG，入鏡的景點包含駁二藝術特區、高雄輕軌、旗津海岸、碗容奶奶家等等，為高雄做了紮實宣傳。這支影片目前在田柾國IG上，已累積將近5千萬人觀看，陳其邁因此感動道謝：「而陳其邁的感謝聲明曝光後，粉絲也在Threads發文稱讚他：「邁邁甚至是說 『ㄐㄧㄡˋ』柾國」，貼文吸引2.7萬人按讚。大家看了也紛紛留言：「我的天…因為陳其邁才知道這個字怎麼念」、「邁邁有認真做功課」、「他竟然念對，市政府裡面一定有阿米（ARMY，指BTS粉絲）」、「有做功課，加分加分」。其實田柾國的名字從他出道以來就經常受到討論，韓文發音近似「真國」，因此也有人將他名字寫成「田禎國」。而他自己用中文自我介紹時，則是念「ㄓㄥ國」，所以多數粉絲也會發這個音，但因字典裡，「柾」注音為「ㄐㄧㄡˋ」，所以叫他「ㄐㄧㄡˋ國」也是對的。