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▲好市多黑色星期五當天（27日）限定，官網線上購物單筆消費滿8800元，輸入折扣碼「26black」即可現折880元。（圖／翻攝自官網）

▲好市多Costco2026年黑五Black Friday黑色購物節。（圖／翻攝自好市多FB）

好市多黑色購物節優惠開跑到第五天！好市多也加碼優惠，官網線上購物今（27）日，單筆消費滿8800元，輸入代碼26black，現折880元。且好市多黑五開跑，現場總是人潮滿滿，線上訂購好市多商品除了優惠外，也同樣可享2%黑鑽卡回饋、富邦聯名卡回饋，加上滿額現折優惠，有機會比現場更便宜，提醒民眾下手購物前可以多比較。好市多黑色星期五當天（27日）限定，官網線上購物單筆消費滿8800元，輸入折扣碼「26black」即可現折880元。且線上購物同樣可享有2%黑鑽卡回饋、富邦聯名卡回饋。用Uber Eats叫好市多，則是即起至12月6日起，單筆滿2888元，可享9折優惠，限使用信用卡／簽帳金融卡支付，數量有限，換完為止。就有網友分享Uber Eats下單好市多商品可能更划算，我之前有算過，其實叫UE沒有不划算，雖然價可能跟賣場有點不一樣，但有時候外送平台也有自己的折扣，總之就是可以多比較」，認為搭配外送平台優惠及會員回饋，也是不錯的購物選擇。好市多黑五即將在11月23日至12月6日展開，今年黑色購物節首度將過去為期7天的購物盛會延長為14天，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。