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索羅斯資金用在哪？柯文哲連拋6大問題

點名賴瑞隆、蘇巧慧、沈伯洋 柯文哲批司法雙重標準

張啓楷稱爭議恐外溢其他縣市 示警民進黨「一屍十命」

民進黨台北市長候選人沈伯洋任職台灣民主實驗室理事長期間，該組織獲索羅斯旗下基金會逾4300萬元補助，引發外界質疑資金用途。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（27）日受訪時，一連拋出6大問題，要求沈伯洋交代資金申請過程、計畫內容及用途，更直言「跑得了和尚，跑不了廟」。民眾黨嘉義市長候選人張啓楷則認為，相關爭議恐外溢至其他縣市，甚至對民進黨造成「一屍十命」的影響。柯文哲表示，沈伯洋涉及索羅斯資金的問題具有爭議性，而且恐怕不只這筆資金，因為沈伯洋自己也曾提及，除了索羅斯基金會的資金，也有美國在台協會（AIT）的資金。柯文哲指出，索羅斯過去在亞洲金融風暴中的角色備受爭議，曾透過金融市場操作，對韓國、泰國等國家造成衝擊，如今台灣股市震盪，也讓外界對相關資金產生更多疑問。柯文哲接著一連拋出6問，「誰去申請的？計畫書怎麼寫的？申請到多少錢？錢什麼時候來的？他們錢到台灣用到哪裡？誰決定的？」更直言，「跑得了和尚，跑不了廟嘛！除非這個人從此就退出江湖」，否則相關問題仍須面對。柯文哲話鋒一轉，談及自身司法案件，直言若比照柯文哲的標準，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆、新北市長候選人蘇巧慧及台北市長候選人沈伯洋，恐怕早就被收押，包括賴瑞隆涉及光電業者政治獻金爭議、蘇巧慧家族涉及政府投資爭議，以及沈伯洋的境外資金問題，質疑司法機關是否採取一致的辦案標準。柯文哲更批評，面對外界質疑，相關人士都以「一切依法行政」回應。他也提及自身遭搜索的經歷，質疑檢方當初聲請搜索票所載內容，後續並未出現在起訴書中。柯文哲認為，司法改革將是2028年總統大選最重大的議題之一，這段時間司法界遭質疑選擇性辦案的案例，都應逐一列出、接受檢視，司法機關也應採取相同標準辦案。談及沈伯洋近期爭議，柯文哲最後直言，「人家都不知道你以前幹過什麼壞事，一選舉，一次就知道了，沈伯洋大概就是最好的例子。」張啓楷則表示，自己過去在立法院就曾率先揭露沈伯洋相關境外資金爭議，其中最大的爭議就是索羅斯，不僅索羅斯本身具有高度爭議性，其資助的團體及個人在不同國家的活動，也曾引發爭議。張啓楷指出，當時辦公室曾直接到美國國務院官網查詢相關資料，並稱相關資金來源不只有AIT，也包括美國國務院。他強調，相關爭議有錄音及法院判決等資料，沈伯洋仍須對外說明。張啓楷認為，沈伯洋的資金爭議不只涉及台北市長選舉，相關效應恐外溢至其他縣市，甚至可能如外界所形容的「一屍十命」，對民進黨整體選情造成影響。