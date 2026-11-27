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「先天性早洩」初次經驗就有異狀 醫：一點刺激就容易觸發

一名37歲男性外型及工作條件不差，但遲遲未能步入婚姻，原因竟與「嚴重早洩」有關。個案說，只要進入親密接觸，從愛撫到前戲階段，還沒正式進入就已經射精，也讓他深感自卑。泌尿科醫師也透過微創手術，降低刺激訊號，讓性行為時間改善，病人終於重拾自信。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜提到，近期收治的個案在感情上即便相處契合，但因為早洩，往往進行到親密接觸，如愛撫、前戲階段，尚未正式進入就已射精。女方長期無法獲得滿足，也讓患者因此感到自卑，甚至不敢輕易展開穩定交往。顧芳瑜表示，早洩可分為「先天性（原發性）」與「後天性（續發性）」，若屬於前者，即便規律用藥，臨床平均約可延長3倍時間；但對於嚴重到「還沒進入就射出」的患者而言，延長3倍後仍可能撐不到2分鐘，也嚴重打擊病人自信與親密關係。針對該名病患的狀況，顧芳瑜說明，確認屬於典型「先天性早洩」，建議採用「陰莖背神經減敏」微創手術，透過阻斷部分感覺神經，降低龜頭接收到的刺激訊號，完整保留勃起功能；經一個月傷口恢復期，性行為時間改善延長，病人也重拾自信。顧芳瑜說，臨床上「後天性早洩」多半與攝護腺發炎、荷爾蒙波動或心理壓力等疾病因素有關，通常只要針對病因治療或搭配藥物就能改善；但「先天性早洩」則是從初次性經驗起便持續存在，部分患者與陰莖通往龜頭路徑上的「背神經叢過於敏感」有關，一點刺激就容易觸發射精反射。顧芳瑜強調，「陰莖背神經減敏手術」並非早洩的第一線治療，一般仍建議先以口服藥物或外用延時噴霧為主；但若是屬於藥物治療效果不佳，或是無法忍受藥物副作用的患者，則建議可與醫師討論藉由手術改善。顧芳瑜建議，有早洩困擾的男性可主動至泌尿科與醫師諮詢評估，找出最適合自己的治療方案。