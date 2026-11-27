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九合一選舉明（28）日登場，「八點檔女神」陳珮騏在選前最後一天發出長文，表明現階段只支持綠營，並力挺民進黨台北市長候選人沈伯洋所代表的「洋流」，另外也點名呼籲選民支持苗博雅、曾玟學。她坦言每次公開談論政治都非常恐懼，除了害怕遭長輩及在乎的人責備，更擔心失去戲劇、通告、代言與業配，但即使如此，仍決定在選前把話說出來。陳珮騏首先駁斥「綠色電視台的演員當然要表態討飯吃」的說法，強調自己長期合作的電視台尊重不同聲音，不會因員工或合作對象支持哪個政黨便予以封殺。不過她也直言電視台、製作單位及演藝圈同事是不同層面，演藝圈支持藍營的人「遠遠遠遠遠遠大於綠」。儘管有些製作單位願意接受不同立場的演員，挺藍節目仍會邀請她上通告，媒體處理她的新聞也大多平和友善，但藝人公開支持綠營，要承受的職場壓力仍超乎外界想像。陳珮騏表示，戲劇、通告、代言及業配都可能因此銳減甚至消失，部分合約還可能面臨賠償。她也請台派支持者不要再以「有我們相挺」安慰表態藝人，因為當工作真的消失、沒有收入時，最後承受生活後果的仍是藝人自己。陳珮騏透露，自己過去並非固定支持特定政黨，除了馬英九、柯文哲、李明賢、李彥秀及黃珊珊之外的人都投過。她自認過去曾受到認知作戰及不實訊息影響，發文批評前總統蔡英文及前高雄市長陳菊，甚至一度出現「乾脆被統算了」的想法。這段經歷讓她養成主動搜尋資料、了解不同立場及觀點的習慣。她曾是真正相信「選人不選黨」的中間選民，即使成為台派後，仍希望依照候選人表現投票；然而她認為，國民黨如今的方向已背離蔣中正及蔣經國時期的政黨方針，即使黨內有優秀政治人物，最後仍難以脫離黨意。陳珮騏表示，她並非希望藍白政黨消失，而是期待所有政黨有一天都能堅持台灣主體意識、真正守護台灣。只是在她現階段的判斷中，只有綠營仍堅守這個方向，因此她才會呼籲「把票投給所有綠營候選人」，並寫下：「現在票票入匭民進黨，是為了未來不必再票票入匭民進黨。」談到台北及高雄選情，陳珮騏坦言相當悲觀，甚至認為自己支持的候選人可能雙雙落敗，但她仍希望透過發文多提醒一個人，便讓一個人有重新思考的機會。沈伯洋取消選前之夜活動後，她也向「洋流」支持者喊話，認為台北市沒有實體選前之夜也沒關係，民眾可以在家觀看直播，店家也能播放畫面，讓支持者如同看球賽般聚在一起，「讓台北市每個角落都成為洋流市民之夜」。她呼籲選民11月28日務必走進投票所，強調只有將選票投出來才有勝選機會；倘若最後沒有取得勝利，她也會哭過、擦乾眼淚，重新面對明天，繼續為守護國家努力。陳珮騏最後提到，自己的原生家庭及年輕時生活環境都是藍營，理解每個人的政治認同，都受到成長背景、生活圈及接收資訊影響。因此，她向來尊重不同信仰與立場，也很少因政治與親友爭辯。她強調，即使立場不同，自己仍真心喜愛身邊的親人與朋友，因為大家都是中華民國國民，無論未來台灣興盛或衰敗，都必須共同承擔。她也盼望不同陣營的網友能相互尊重、包容與體諒，並以「對不起，請原諒我；謝謝你，我愛你」結束長文。即使支持的候選人順利當選，陳珮騏仍可能面對演藝工作受到影響的風險，但她選擇在投票前夕公開表態，也希望用自己的聲音，提醒認同台灣是家園的中華民國派及台派，別放棄手中的一票。