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2026地方大選明日登場，台北市的路權之爭卻仍持續延燒，民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27）日在仁愛路舉辦選前之夜，但因封路民怨緊急取消，資深媒體人陳文茜昨轉發昔日幕僚貼文，質疑市府「說好的行政中立呢？」但卻遭藍粉灌爆刪文。對此，台北市長蔣萬安回應，整個租借說明非常清楚，市民廣場依規定就是不能辦政治活動，市府路則可以。2023年台北白晝之夜總策展人程詩郁昨在臉書開砲，稱在仁愛路辦夜間造勢，就是個超級大陷阱，蔣市府核准明知會癱瘓交通的場地「嚴重失職」。陳文茜晚間轉發貼文說，程詩郁曾是她立委辦公室的主任，「她的分析各位可以參考，我內心的問題是：說好的行政中立呢？」沒想到貼文發出後遭藍營留言灌爆，陳文茜深夜刪文，蔣萬安今則重申，租借說明已經非常清楚，市民廣場依規定就是不能舉辦任何的政治性活動，市府路是可以的。蔣萬安也呼籲支持者，在選舉最後階段，保持理性溝通、討論，這非常重要。