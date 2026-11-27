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▲沈伯洋昨晚與前總統蔡英文合體開直播，觀看人數一度衝破27萬人。（圖／沈伯洋YouTube）

▲沈伯洋11月27日台北大車掃時間與相對應站點（圖／沈伯洋臉書）

▲沈伯洋11月27日台北大車掃完整路線（圖／沈伯洋競辦提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（26）日晚間在直播中透露，今日將舉行大車掃，出現在台北街頭和市民互動，沈今天將在6個不同地點、即肥皂箱的設置點開講，每站不下車但會發表15分鐘，而終點站將設在大安森林公園站外。《NOWNEWS今日新聞》整理沈伯洋今日大車掃完整路線與相對應時間，還有6個肥皂箱站點之地址、預計抵達時間等完整資訊一文掌握。沈伯洋日前原本是規劃今（27）日在仁愛路舉辦選前之夜，因搭建舞台需提前封路並實施交通管制，引發民眾包含周邊居民的討論及民怨，後決定仁愛路選前之夜停辦，並朝線上方式進行，希望支持者揪團看直播，感覺不一樣的選前之夜。沈伯洋昨晚與前總統蔡英文合體開直播，觀看人數一度衝破27萬人，沈也針對選前之夜改成直播一事再加以解釋，希望支持者除了可以在家看直播，競選團隊也會公布揪團看的地點，這些地點會在地圖上以星星標示，團隊已經架設互動式網站，支持者可以看到哪些店家有舉辦直播派對，包含有咖啡店、餐廳，還有濟南教會等。至於和市民互動方面，競選團隊表示，沈下午將在6個不同地點開講，順序為中正萬華、士林北投、中山大同、內湖南港、松山，終點為大安森林公園站3號出口外，沈伯洋全程不下車，並在6個肥皂箱站點各發表15分鐘談話。10:00競選總部（北平東路 30-1 號）10:30：龍山寺對面（廣州街211號/廣州街艋舺公園側）設置肥皂箱11:30：台北表演藝術中心（劍潭路1號) 設置肥皂箱12:30：林森公園(南京東路一段83號) 設置肥皂箱14:15：南港展覽館站 2A 出口外（南港路一段32號/南港路北側停車彎）設置肥皂箱15:30：國父紀念館仁愛路側（仁愛路側）設置肥皂箱16:45 終點：大安森林公園站 3 號出口外，信義路三段100號）設置肥皂箱北平東路30-1號(沈伯洋市長候選人競選總部)1000＞左轉紹興北街＞直行紹興南街＞右轉仁愛路一段＞圓環左轉中山南路＞右轉愛國西路＞左轉南寧路＞右轉和平西路三段＞右轉西園路一段＞右轉廣州街＞抵達廣州街211號前（龍山寺前）1030>直行廣州街>右轉康定路>左轉艋舺大道>直行艋舺大道>直行中華路二段>直行中華路一段>直行塔城街>右轉南京西路>左轉重慶北路一段>直行重慶北路二、三、四段>右轉中正路>直行百齡橋>直行中正路>右轉基河路>抵達劍潭路1號(台北表演藝術中心)1130>直行基河路>左轉通河街>右轉中山北路四段>直行中山橋>直行中山北路三段>右轉民生西路>右轉承德路>右轉民權西路>右轉新生北路二段>右轉南京東路一段>抵達南京東路一段83號(林森公園)1230>右轉林森北路>右轉長春路>右轉復興北路>直行復興南路一段>左轉忠孝東路四段>左轉基隆路一段>右轉八德路四段>右轉松山路>直行松山路>左轉永吉路>左轉忠孝東路六段>直行忠孝東路七段>左轉研究院路一段>直行經貿二路>右轉經貿二路105巷>右轉經貿一路>抵達南港路一段32號（南港展覽館站2A出口外）1415>直行南港路一段>左轉研究院路一段>右轉忠孝東路七段>直行忠孝東路六、五段>左轉松仁路>右轉松高路>左轉市府路>右轉仁愛路四段北側>抵達仁愛路四段（國父紀念館仁愛路側，中軸廣場口）1530>經仁愛圓環至仁愛路四段南側>直行仁愛路三段南側>左轉建國南路一段>直行建國南路二段>右轉和平東路二段>右轉新生南路二段>右轉信義路三段>1645抵達信義路三段100號(大安森林公園站3號出口外)