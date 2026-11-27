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4年前台積電、4年後美光！張善政批政治操作重演

美光勞資談判朝正向發展 有共識空間就不放棄

張善政再喊話卓榮泰：選舉結束企業還要經營

桃園市長選戰進入最後倒數，選前突然傳出美光撤資、關廠等未經證實的消息，引發政壇攻防。桃園市長張善政26日晚間在臉書發文反擊，質疑民進黨在選前關鍵時刻散播恐慌訊息，甚至透過官方社群對他發動攻擊，讓原本正在協調中的美光勞資爭議再添變數。他以「4年前的台積電，4年後的美光」對比，批評政治操作介入產業發展，並直言：「產業發展只能是民進黨的選舉工具？」張善政指出，美光勞資雙方26日下午才帶著相關傳聞進入會議室，外界卻在談判關鍵時刻傳出撤資、關廠等消息，甚至迫使企業親自出面澄清。他質疑，這些未經證實的傳聞恐怕會傷害企業與勞方好不容易建立的互信，也讓原本就敏感的協商過程更加複雜。張善政強調，市府一直秉持公正中立立場，努力協助勞資雙方重返談判桌，並已依法進入正式調解程序；美光也多次向他重申，桃園是公司在全球極為重要的據點。張善政進一步將矛頭指向四年前的龍潭科學園區擴建案。他回憶，當時前行政院長蘇貞昌在選前突然宣布台積電將進駐龍潭，但預定開發範圍內近九成土地為私有土地，許多地主事前並不知情，引發地方反彈，最後導致計畫受挫。張善政表示，接手市政後，桃園市府沒有持續陷入口水戰，而是與國科會、科管局合作，重新了解地方居民意見，將開發範圍調整為約104公頃。目前計畫已通過國科會及國發會審議，地方水電、交通及教育配套也陸續啟動，正等待行政院核定。他認為，四年前龍科擴建案與如今美光勞資爭議雖然性質不同，卻都反映出政治口號與選舉操作可能加劇問題，真正的產業發展需要中央、地方務實合作。針對美光勞資爭議，張善政表示，雙方談判過程各有立場，市府完全理解，但若協商破局，沒有任何一方會是贏家。目前雙方正朝好的方向發展，只要仍有尋求共識的空間，市府團隊就不會放棄協助。他也呼籲外界不要在談判最關鍵、最敏感的時刻散播未經證實的消息，避免讓企業與勞工承受不必要的壓力。張善政也將話題延伸至26日晚間民進黨中央政治人物前往桃園替對手站台一事。他質疑，從總統到多位閣員都來到桃園，卻不是為了關心美光勞資爭議，而是站上對手的選舉造勢舞台。他反問，對民進黨官員而言，究竟是選前多一天可以攻擊張善政重要，還是讓爭議早一天落幕，還給勞工與企業安心更重要？他更直言，政客可能選擇前者，但相信人民會選擇後者。除了美光議題，張善政也再次向行政院長卓榮泰喊話，希望中央放下黨派立場，儘速核定龍科三期擴建案，不要讓政治算計拖累台灣產業與桃園發展。他強調，選舉再過兩天就會結束，但企業仍要持續經營，員工也要養家活口，桃園產業更不能因選舉攻防停下腳步。張善政最後呼籲桃園市民11月28日以選票守住務實做事的空間，拒絕將產業與生計當成選舉工具，讓企業、勞工及每個家庭都能保有安心與未來。