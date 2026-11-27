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▲SOFY 蘇菲輕薄貼合衛生棉 30公分 ，原價689元、特價539元，折價150元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲好市多黑五獨家「日本製超熟睡褲」限定規格，40片特價615元，平均每片不到16元，約市價66折，成為生理用品專區熱門品項之一。（圖／NOWNEWS攝）

▲2026好市多黑五分時入場機制。(圖／好市多costco.com.tw）

美式賣場好市多（Costco）年度購物盛事「黑色購物節」熱鬧登場，今（2026）年首度將活動檔期由7天延長至14天，自23日起至12月6日將推出超過700項優惠商品，今年有什麼必買商品？社群平台也陸續出現會員分享購物戰報，包括洗衣精、雙人蠶絲冬被、舒眠枕、蘇菲日本製超熟睡褲、衛生棉、洗衣精，蠶絲被一口氣折價1000元，網友也表示因想買的商品分散在不同日期特價，直呼「幾乎天天要跑！」好市多黑五有哪些商品最值得入手成為網友熱議話題，整理以及觀察賣場推車後可見，蘇菲日本製衛生棉、超熟睡褲，還有ARIEL 4D超強極淨洗衣膠囊、ARIEL 極致雙效洗衣精補充包，都是平日熱賣商品又遇上下殺，賣場推車內可見幾乎人手一件。像是ARIEL 極致雙效洗衣精補充包6入，原價899元、特價689元，折價210元；SOFY 蘇菲輕薄貼合衛生棉 30公分 ，原價689元、特價539元，折價150元；SOFY 蘇菲超熟睡夜用安心褲 XL、L、M，原價789元、特價619元，折價170元。網友也推薦「11/27特價的雙人蠶絲冬被蠻划算的，直接便宜1000」、「我是買了舒眠枕，原本七百多，現在特價五百多」、「鱈魚香絲現在一包239，超划算」、「我這次應該除了生鮮，就是買橘子工坊的洗衣精」，也有網友鎖定投影機、保健食品及冷凍水果等商品。今年黑五活動延長至兩週，每日不同的特價商品，也讓不少會員規劃分批採購。有網友表示，「可惜我這次要買的東西分散在不同天特價，所以幾乎天天要跑。」也有人分享，「我今天也是早上去，先把自己要買的給買到，晚點再看看有沒有什麼漏的。」今年好市多黑五購物節長達14天，會員不必集中在短短一週內搶購，也能依照每日優惠及自身需求，選擇適合的時段分批採購，從容安排購物行程，享受不同波段的黑五好康。