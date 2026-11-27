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選戰倒數24小時，前總統蔡英文昨晚和民進黨台北市長候選人沈伯洋合體直播，唸出一段話獻給10歲的沈伯洋，稱「我們想要的理想世界，或許不是這一代可以完全看到，但只要有人開始做，就會改變」。對手蔣萬安今（27）日回擊，民進黨已經執政11年，居住正義有做到嗎？社會安全網有做到嗎？國防自主有做到嗎？非核家園還做得下去嗎？蔣萬安說，民進黨不管有什麼樣的理想，都已經執政了11年。居住正義有做到嗎？社會安全網有做到嗎？國防自主有做到嗎？非核家園還做得下去嗎？ 明天除了地方選舉，其實還有一張公投票，就是廢除非核家園。所以為了台灣未來供電需求、供電穩定，以及安全，請大家記得去投公投票。蔡英文昨和沈伯洋直播合體，在設計橋段中，沈伯洋必須戴上耳機，因此聽不到聲音，由蔡英文跟10歲時的沈伯洋說一段話。蔡說，「我希望你要保持樂觀，你未來要做的每一件事情，都不會白費功夫，我們想要的那個理想的世界，或許不是我們這一代可以完全看到，但是只要有人開始做，就會開始有改變，即使我們走不到終點，也會有更多的人沿著我們走過的路繼續往前走，總有一天，我相信我們會到達那個地方的」。