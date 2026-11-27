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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前決定取消舉辦選前之夜，避免影響周邊交通，反觀蔣萬安陣營遭爆用不到1秒時間借光場地，就連沈伯洋競總前北平東路都借走，引發網友怒灌社群。對此行政院前政委張景森表示，借走北平東路場地、卻沒有舉辦活動的人，到底是不是蔣萬安競選陣營的人？「Yes or No ? 一個字就好！」強調其實市府早就掌握申請人的資料，「希望您不要再拿個資法當擋箭牌了，因為公布申請者姓名並沒有涉及違反《個資法》的問題」，這是身為市長的行政責任，也是一個候選人的政治責任。「蔣萬安市長，請您今天回答！」張景森質疑，借走北平東路場地、卻沒有舉辦活動的人，到底是不是蔣萬安競選陣營的人？「Yes or No ? 一個字就好！」其實市府早就掌握申請人的資料，蔣萬安應該前天半夜就知道了。張景森說，希望蔣萬安不要再拿《個資法》當擋箭牌了，因為公布申請者姓名並沒有涉及違反《個資法》的問題，就算不願公布姓名，也有責任回答這些人究竟跟競選團隊有沒有關係？希望得到一個清楚而誠實的回答，「這是你身為一個市長的行政責任，也是身為一位候選人的政治責任！」請在競選活動的最後一天，給台北市民一個清楚的交代。