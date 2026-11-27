2026九合一大選投票日就在明（28）日！許多人今天開始準備返鄉投下神聖的一票，不過距離上次投票又是兩年前，很多人可能早就忘記流程以及相關注意事項，《NOWNEWS》本文整理11月28日投票資訊，包括投票沒收到投票通知單怎麼辦、投票要帶什麼東西、投票所要怎麼查詢、快速瀏覽重點事項筆記等，讓民眾一文看懂，順利票票入匭。
投票前都沒收到投票通知單、選舉公報怎麼辦？
按照中選會今年的公告，2026九合一大選投票日是11月28日，依規定，選舉公報以及投票通知單應該在投票日前2天送達選舉區內各戶，因此最晚應該要在11月26日就收到，如果現在還沒收到的民眾，可以洽戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所詢問。
不過即便沒有收到投票通知單以及選舉公報也不要太擔心，選舉公報只是讓民眾確認候選人資訊，選民也可以直接進入中選會選舉公報系統查看線上版本；而投票通知單如果沒有拿到也不要緊張，即使投票通知單沒有帶，仍然可以投票，不影響任何權益。
投票日當天要帶什麼去？必備三寶帶齊：沒有身分證不能投票
內政部日前在社群平台臉書表示：「投票記得要帶三寶，不要到現場才耍寶！去投票一定要準備三寶包括印章、投票通知單以及本人國民身分證。」其中如果沒帶印章，可以改用簽名；沒有帶投票通知單仍然可以投票，事先記下名冊頁次跟號次讓投票更順利；最後是沒有帶身分證就是「無法投票」，任何其他證件都不能取代。
內政部提醒，趁現在先確認身分證是否在身邊，如果發現遺失，請儘早至戶政事務所申請補發，投票當天戶政事務所不辦理身分證補發！也就是說，如果你現在身分證是遺失的狀況，你只剩下今天可以去補辦身分證，記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」
投票所在哪裡？投票時間是幾點？要怎麼查一次看
中選會已設置115年投票所地點查詢系統，可以依照縣市、行政區、村里、鄰別查詢投票地點，投票時間是11月28日上午8時至下午4時。
📍2026投票所查詢｜中選會選舉專區點此
2026九合一大選投票日「五大黃金重點」！確認清單後再出門
📍身分證有沒有帶到：沒帶不能投票
📍投票所在哪裡：中選會官網直接查詢
📍沒有投票通知單：不影響投票權益
📍投票三寶帶上身：身分證、印章、投票通知單
📍選舉公報沒收到：中選會官網直接查詢
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按照中選會今年的公告，2026九合一大選投票日是11月28日，依規定，選舉公報以及投票通知單應該在投票日前2天送達選舉區內各戶，因此最晚應該要在11月26日就收到，如果現在還沒收到的民眾，可以洽戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所詢問。
不過即便沒有收到投票通知單以及選舉公報也不要太擔心，選舉公報只是讓民眾確認候選人資訊，選民也可以直接進入中選會選舉公報系統查看線上版本；而投票通知單如果沒有拿到也不要緊張，即使投票通知單沒有帶，仍然可以投票，不影響任何權益。
內政部日前在社群平台臉書表示：「投票記得要帶三寶，不要到現場才耍寶！去投票一定要準備三寶包括印章、投票通知單以及本人國民身分證。」其中如果沒帶印章，可以改用簽名；沒有帶投票通知單仍然可以投票，事先記下名冊頁次跟號次讓投票更順利；最後是沒有帶身分證就是「無法投票」，任何其他證件都不能取代。
內政部提醒，趁現在先確認身分證是否在身邊，如果發現遺失，請儘早至戶政事務所申請補發，投票當天戶政事務所不辦理身分證補發！也就是說，如果你現在身分證是遺失的狀況，你只剩下今天可以去補辦身分證，記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」
中選會已設置115年投票所地點查詢系統，可以依照縣市、行政區、村里、鄰別查詢投票地點，投票時間是11月28日上午8時至下午4時。
📍2026投票所查詢｜中選會選舉專區點此
2026九合一大選投票日「五大黃金重點」！確認清單後再出門
📍身分證有沒有帶到：沒帶不能投票
📍投票所在哪裡：中選會官網直接查詢
📍沒有投票通知單：不影響投票權益
📍投票三寶帶上身：身分證、印章、投票通知單
📍選舉公報沒收到：中選會官網直接查詢
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