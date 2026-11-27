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投票前都沒收到投票通知單、選舉公報怎麼辦？

因此最晚應該要在11月26日就收到，如果現在還沒收到的民眾，可以洽戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所詢問。

即使投票通知單沒有帶，仍然可以投票，不影響任何權益。

▲選舉公報沒有收到也不要太緊張！可以到中選會官網參考線上版。（圖/Threads）

投票日當天要帶什麼去？必備三寶帶齊：沒有身分證不能投票

去投票一定要準備三寶包括印章、投票通知單以及本人國民身分證。

最後是沒有帶身分證就是「無法投票」，任何其他證件都不能取代。

投票當天戶政事務所不辦理身分證補發！

任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！

▲記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」（圖/內政部臉書）

投票所在哪裡？投票時間是幾點？要怎麼查一次看

投票時間是11月28日上午8時至下午4時。

▲中選會官網可以查詢住家附近的投票所，投票時間是上午8時至下午4時，請民眾注意時間！（圖/中選會官網）

2026九合一大選投票日「五大黃金重點」！確認清單後再出門