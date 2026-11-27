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延收紅眼列車再釋2節自由座變對號座

捷運配合加派人力與深夜加班車

國道客運運能充足

離島：空運即將滿 離島今晚還有船班

115年地方公職人員選舉將於明（28）日舉行，返鄉投票疏運今（27）日進入尖峰。台灣高鐵預估今天傍晚5時至8時，南港、台北、板橋3站自由座人潮將亮紅燈，實施進站管制，預估排隊等候時間至少45分鐘至1小時，喊話民眾「此刻」人不多，還可以看到站內「地板」，可以出門搭車。同時呼籲參與選前之夜的民眾，把高鐵運能讓給長程返鄉投票的民眾。高鐵表示，本次選舉疏運期間（11月27日至30日）共加開71班次列車，提供749班次列車運能。因應返鄉尖峰，首度增開17班延收車次已接近完售、再創紀錄。另將11月27日延收車次中的10班紅眼優惠列車，再開放2節自由座車廂作為對號座車廂供旅客訂位，並提供對號座77折優惠。此外，高鐵已規劃11月27日晚間及28日上午共20班全車自由座列車，其中明日上午12時前，首度加開8班全車自由座列車，南下、北上各4班，呼籲返鄉民眾分散搭乘高鐵預估今天傍晚5時至8時，南港、台北、板橋3站自由座人潮將達紅燈等級，將採每開放10分鐘進站、管制5分鐘的方式分流，實際時間將視現場狀況調整，必要時提前或延長實施。對號座旅客不受影響，但自由座旅客預估至少等候45分鐘至1小時，建議避開尖峰時段。高鐵也提醒，大台北地區旅客可多利用南港站搭車；前往台北站的旅客，建議優先使用地下一樓閘門進站，避開空間較狹窄的地下三樓閘門。高鐵並將與台鐵適時啟動「運具聯防」，旅客出發前可透過高鐵官網、「T-EX行動購票」App及LINE TODAY查詢自由座等候時間燈號，紅燈時改搭其他交通工具。另外，為配合今晚返鄉旅客深夜抵達，高雄捷運將於跨11月28日凌晨0時30分、1時25分、2時15分，自左營站雙向加開3班列車；台中捷運則於原定末班車後，再加開凌晨0時50分、1時25分自高鐵台中站發車的2班列車。台北捷運也將於今晚超尖峰時段加派人力，協助地下三樓閘門周邊旅客分流。國道客運方面，公路局已協調業者於11月27日、28日加開班次，今天返鄉投票尖峰日預計提供約8,080班次，包含加開約1,000餘班，合計約24萬個座位。截至26日止，兩日已售出約3.7萬張預售票，仍有充足運能，民眾若未買到台鐵、高鐵車票，可多利用國道客運返鄉。公路局也提醒，選舉期間車潮可能增加，建議搭乘大眾運輸，並可透過「iBus公路客運」App查詢路線、時刻及車輛動態。離島航空方面，民航局已協調航空公司規劃航班及加班機，11月27日至30日國內航線共提供1,010架次、7萬3,864個座位，其中澎湖、金門、馬祖航線合計提供6萬8,590個座位。澎湖航線有2萬8,572個座位、金門3萬4,490個、馬祖5,528個，不過目前部分日期及時段訂位已近滿，民航局建議有返鄉需求的民眾，也可考慮搭乘海運。航港局表示，目前11月27日多個離島海運航班仍有空位，包括晚間10時基隆往馬祖「臺馬之星」、晚間10時30分「新臺馬輪」，以及上午9時、晚間11時30分高雄往澎湖「澎湖輪」，上午9時50分高雄往澎湖「南海之星」，另台東往綠島、台東往蘭嶼航線也仍有艙位，民眾可依目的地及行程安排搭乘。