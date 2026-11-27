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競總列舉多起爭議！反批莊競程遇挫就怪市府

民進黨新竹市長候選人莊競程近日指控，市長高虹安拒絕出借場地，且場地獲准使用後卻沒有舉辦活動，引發雙方隔空交鋒。對此，高虹安競選總部26日發出聲明反擊，指莊競程陣營散播不實訊息，刻意誤導選民，甚至可能涉及《公職人員選舉罷免法》「意圖使人不當選」相關規定。競總強調，北大路停車場早在今年7月就有單位提出申請，並經市府核准，莊競程陣營直到11月4日才提出申請，市府依申請先後順序處理並無不妥。高虹安競總指出，根據市府公布的資料，北大路停車場（北大公園停車場）早於今年7月就有單位申請於11月22日舉辦活動，經審核通過後，市府也在10月12日正式公告停車場管制資訊。相較之下，莊競程競選總部直到11月4日才提出申請，時間明顯較晚。競總質疑，市府依照「先來後到」原則核准原申請單位使用，完全符合行政程序，難道只因莊競程提出申請，就必須破例給予特權？針對莊競程所稱場地遭拒後閒置、沒有舉辦活動，高虹安競總也反駁，該場地在11月22日實際舉辦「親子後車廂市集」，吸引不少民眾到場，並非外界所稱的空置未使用。競總認為，現場活動事實已足以反駁相關指控，呼籲莊競程陣營應先查證資訊，再對外發言。高虹安競總進一步批評，莊競程陣營每當遇到不順利的情況，就將責任推給市政府，類似情況並非首次。競總舉例，先前莊競程前往中央市場拜票時，曾被指影響市府「加倍券」發放動線；此外，競選活動也曾因未經申請擅自搭建舞台遭檢舉、開罰。競總認為，相關事件都是競選團隊自身疏失，卻在事後以「市府打壓」為由轉移焦點。競總也將矛頭指向莊競程的查證能力，甚至提及他在電視公辦政見發表會中，將「晶片」說成中國大陸慣用的「芯片」，質疑其事後未能自我檢討，並反問，若連基本資訊都未能謹慎查證，整天怨天尤人，如何勝任全球半導體最重要的科技城市的首長？高虹安競總最後強調，選舉應回歸理性與事實檢驗，不應透過不實資訊進行政治攻防，呼籲新竹市民明辨是非，11月28日踴躍投票，支持1號高虹安，守護新竹市政建設。