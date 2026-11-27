NBA盃小組賽將於明（28）日迎來最後一個比賽日，聯盟共安排了11場生死大戰。截至目前為止，全聯盟30支球隊中只有達拉斯獨行俠提前鎖定淘汰賽門票，另有12支球隊提前出局，其餘多達17支球隊仍處於晉級待定區，要在最終日搶下最後7張八強門票，其中西區C組「4隊同為2勝1負」與東區B組「恐現5隊2勝2負大亂鬥」，讓晉級劇本堪稱史上最燒腦。勇士、湖人、76人等豪門都面臨「win or go home」的局面。
西區戰況：湖人勇士迎「贏球就續命、輸球就回家」生死戰
西區目前僅A組獨行俠提前以分組第一晉級。A組丹佛金塊（2勝1敗）明日對戰爵士只要贏球取得3勝1敗，便有機會透過外卡淨勝分突圍，一旦輸球則直接淘汰。
B組則由明尼蘇達灰狼（3勝0敗）正面交鋒曼菲斯灰熊（2勝1敗），灰熊贏球直接以分組第一出線、輸球就會被淘汰，灰狼贏球不僅鎖定分組第一還能拿到八強主場優勢，即便輸球仍有機會憑藉淨勝分搶下外卡。
最刺激的莫過於西區C組，聖安東尼奧馬刺、洛杉磯湖人、波特蘭拓荒者與金州勇士4隊目前同為2勝1敗，明日正好上演「湖人VS馬刺」、「勇士VS拓荒者」兩場正面對決。
根據NBA官方提供晉級劇本來看，這4支球隊全部面臨「贏球才有機會晉級、輸球直接淘汰」的背水一戰。湖人若贏球且勇士輸球，便能直接搶下分組第一；勇士若贏球且馬刺輸球，同樣直接以分組第一晉級；而拓荒者一旦贏球，無論是否取得分組第一，淨勝分優勢都已確定能壓過A組或B組任何3勝1敗的分組第二名，等同只要贏球就能鎖定八強席次。
東區戰況：76人贏球就晉級、輸球直接回家
東區6個小組賽最終戰同樣暗潮洶湧。A組奧蘭多魔術（3勝1敗）已打完所有小組賽，只要明日底特律活塞（2勝1敗）對戰公鹿輸球，魔術就能直接坐收分組第一，但若活塞與多倫多暴龍（2勝1敗）雙雙贏球形成三隊3勝1敗互咬，淨勝分偏低的魔術反倒會被擠出局。
C組則是波士頓塞爾提克（3勝0敗）主場迎戰亞特蘭大老鷹（2勝1敗）的龍頭爭奪戰，塞爾提克贏球直接晉級並鎖定主場優勢，老鷹贏球則直接翻盤搶下分組第一。
全聯盟最混亂的東區B組，目前熱火與76人同為2勝1敗、已經完賽的騎士2勝2敗、尼克與溜馬同為1勝2敗。明日「76人VS溜馬」、「熱火VS尼克」兩戰結果將牽一髮動全身。76人處境最單純，只要擊敗溜馬就能靠著對戰優勢直接鎖定分組第一，但一旦輸球就會直接出局。若明日溜馬擊敗76人、且尼克擊敗熱火，東區B組將出現史上罕見的「5隊全部2勝2敗」大亂鬥，屆時尼克必須贏熱火7分以上才能搶下分組第一，贏不到7分則由熱火驚險登頂。
NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡
NBA盃小組賽結束後，將有8支球隊晉級淘汰賽，組成方式如下。晉級後將採單淘汰制，八強賽、準決賽及冠軍戰一路決勝負，輸球的球隊便會失去爭奪當屆NBA盃冠軍的機會。
🔥6支分組第一：東、西區各3組的第一名球隊。
🔥2支外卡球隊：東、西區各選出1支符合資格的最佳小組第二名球隊。
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西區目前僅A組獨行俠提前以分組第一晉級。A組丹佛金塊（2勝1敗）明日對戰爵士只要贏球取得3勝1敗，便有機會透過外卡淨勝分突圍，一旦輸球則直接淘汰。
B組則由明尼蘇達灰狼（3勝0敗）正面交鋒曼菲斯灰熊（2勝1敗），灰熊贏球直接以分組第一出線、輸球就會被淘汰，灰狼贏球不僅鎖定分組第一還能拿到八強主場優勢，即便輸球仍有機會憑藉淨勝分搶下外卡。
最刺激的莫過於西區C組，聖安東尼奧馬刺、洛杉磯湖人、波特蘭拓荒者與金州勇士4隊目前同為2勝1敗，明日正好上演「湖人VS馬刺」、「勇士VS拓荒者」兩場正面對決。
根據NBA官方提供晉級劇本來看，這4支球隊全部面臨「贏球才有機會晉級、輸球直接淘汰」的背水一戰。湖人若贏球且勇士輸球，便能直接搶下分組第一；勇士若贏球且馬刺輸球，同樣直接以分組第一晉級；而拓荒者一旦贏球，無論是否取得分組第一，淨勝分優勢都已確定能壓過A組或B組任何3勝1敗的分組第二名，等同只要贏球就能鎖定八強席次。
東區戰況：76人贏球就晉級、輸球直接回家
東區6個小組賽最終戰同樣暗潮洶湧。A組奧蘭多魔術（3勝1敗）已打完所有小組賽，只要明日底特律活塞（2勝1敗）對戰公鹿輸球，魔術就能直接坐收分組第一，但若活塞與多倫多暴龍（2勝1敗）雙雙贏球形成三隊3勝1敗互咬，淨勝分偏低的魔術反倒會被擠出局。
C組則是波士頓塞爾提克（3勝0敗）主場迎戰亞特蘭大老鷹（2勝1敗）的龍頭爭奪戰，塞爾提克贏球直接晉級並鎖定主場優勢，老鷹贏球則直接翻盤搶下分組第一。
全聯盟最混亂的東區B組，目前熱火與76人同為2勝1敗、已經完賽的騎士2勝2敗、尼克與溜馬同為1勝2敗。明日「76人VS溜馬」、「熱火VS尼克」兩戰結果將牽一髮動全身。76人處境最單純，只要擊敗溜馬就能靠著對戰優勢直接鎖定分組第一，但一旦輸球就會直接出局。若明日溜馬擊敗76人、且尼克擊敗熱火，東區B組將出現史上罕見的「5隊全部2勝2敗」大亂鬥，屆時尼克必須贏熱火7分以上才能搶下分組第一，贏不到7分則由熱火驚險登頂。
NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡
NBA盃小組賽結束後，將有8支球隊晉級淘汰賽，組成方式如下。晉級後將採單淘汰制，八強賽、準決賽及冠軍戰一路決勝負，輸球的球隊便會失去爭奪當屆NBA盃冠軍的機會。
🔥6支分組第一：東、西區各3組的第一名球隊。
🔥2支外卡球隊：東、西區各選出1支符合資格的最佳小組第二名球隊。