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西區戰況：湖人勇士迎「贏球就續命、輸球就回家」生死戰

西區目前僅A組獨行俠提前以分組第一晉級。

東區戰況：76人贏球就晉級、輸球直接回家

76人處境最單純，只要擊敗溜馬就能靠著對戰優勢直接鎖定分組第一，但一旦輸球就會直接出局。

NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡

🔥6支分組第一：東、西區各3組的第一名球隊。

🔥2支外卡球隊：東、西區各選出1支符合資格的最佳小組第二名球隊。