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藝人張善為過去活躍於主持、戲劇及兒童節目，2013年因病淡出演藝圈，近年鮮少公開露面，身體狀況也一直受到好友與粉絲牽掛。他當年與王仁甫是《完全娛樂》昔日主持搭檔，近日王仁甫重返節目透露約3、4年前曾打電話向張媽媽問候，意外得知張善為願意親自接電話，讓他瞬間又驚又喜，但因為訊號太差沒有聲音，兩人因此錯失通話機會。王仁甫表示，《完全娛樂》對自己意義重大，回想節目時大多是開心的畫面，偶爾卻會感到一陣難過，「因為我就會想到了張善為。」兩人過去在節目中默契十足，時常為了遊戲打打鬧鬧，也會在關鍵時刻關心彼此。這些畫面至今仍深深留在王仁甫腦海中，他感傷地說：「我有時候會不太敢想《完全娛樂》的事情，因為所有的畫面都有善為。」短短幾句話，道出對多年搭檔的深切思念。王仁甫透露，約3、4年前，某個接近張善為生日的深夜，他突然很想念這位老朋友，於是鼓起勇氣打電話給張善為的媽媽，希望對方能代為轉達祝福與關心。沒想到，張媽媽突然告訴他：「等一下，善為想跟你講電話。」聽見張善為願意親自接電話，王仁甫當下又驚又喜，直呼自己真的非常開心，甚至不敢相信終於有機會再次聽見好友的聲音。然而電話接通後，王仁甫不斷呼喚張善為，另一端卻始終沒有傳來回應，「我就喂了半天，可是就沒有聲音。」後來他再次打給張媽媽詢問，才知道張善為房間的訊號太差，導致兩人最終沒能順利通話。雖然最後沒能聽見張善為的聲音，但對王仁甫而言，得知好友願意和自己說話的那一刻，已經讓他的情緒徹底潰堤。他感性表示：「他說他願意跟我講電話，我當下已經完全不行了。」隨後送上祝福，希望張善為一切都好；一旁的小刀也跟著喊話，希望他能早日好起來。