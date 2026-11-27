我是廣告 請繼續往下閱讀

買耐久財、房屋態度持平 但比去年悲觀

股市快速上沖下洗 吳大任：民眾買房意願急凍

股海波瀾讓投資人怕了！中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布11月消費者信心指數（CCI），較10月下降0.36點，其中在「投資股票時機」為32.86，較10月下降3個百分點，顯示民眾對於股市悲觀程度比10月更高。據11月統計，CCI總指數為65.91點，與上個月比較下降0.36點。6項分項指標，從絕對水準觀察六項指標偏向悲觀。物價水準、就業機會、家庭經濟狀況、國內經濟景氣等4項指標上升，上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」；購買耐久性財貨持平。而民眾對於投資股票時機為32.86，較10月的35.86下降3個百分點，但比去年同期27.02點來得高，顯示民眾對股市態度比10月更悲觀，但遠高於去年其程度。而在不動產方面，「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，本次調查結果為82.97點，與10月持平，但仍屬悲觀。「購買房地產時機」11月調查與10月同樣為90.64點，同樣屬於悲觀，但相較於買汽車、電腦、家電等其他耐久財，民眾對於購買房地產的信心較足。值得一提的是，去年房地產信心指數為94.26點，顯示今年還是比去年同期來得悲觀。中央大學管理學院經濟學系教授吳大任受訪表示，這次調查時機點為18日至21日，正好是股市重挫的時機點，但又還沒有到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回鍋的匙間，所很多民眾自然對於股市沒有信心，但因為還有國安基金、政府救式等因素，所以僅有下跌3點，投資人仍有一點信心。另外，他也提到10月時耐久財、房屋信心下跌10.81點及8.2點，這是金融海嘯以來新低，顯示房地產這個月依舊沒有改善。他認為，這部分與股市表現也有關聯，因為部分人會把頭期款投入股市，希望可以快速獲利了結，但想不到遇到動盪，自然買房能力就急速縮水。吳大任總結，股市上漲時，往往都可以看到「股房脫鉤」，但是當下跌速度過快，對於民眾財富效果出現龐大打擊時，股市跟房市就會綁在一起，打擊到購房能力及信心面，恐讓好不容易有復甦跡象的不動產再度降溫。