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桃園市第一選舉區無黨籍市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（以下簡稱王妃），為挑戰爆出霸凌爭議的桃園市桃園區議員候選人的佀廣洋而改名參選。但其實王妃學生時期也曾遭遇霸凌，不僅被同學在書包裡打生雞蛋，甚至連老師都是加害人，竟罰她趴在地上罰寫。王妃日前登上Podcast節目《我們不是金魚腦》，接受長達1小時的專訪，分享自己悲慘的童年背景與遭遇霸凌的經歷，透露自己小時候家境非常貧困，導致她在學校遭受老師與同學的霸凌，自己曾因為家裡沒錢，所以將學校營養午餐打包回家，不料卻遭老師在背後說閒話，甚至被老師處罰「趴在地上寫考卷」。除此之外，她還長期被同學排擠，甚至有人把生雞蛋打到她書包裡，這些事情導致王妃求學過程極度痛苦、成績低落，一心只想逃離校園。不僅如此，因為家裡環境太苦，上幼稚園的時候，媽媽更一度拿枕頭想悶死她跟弟弟，然後喝清潔劑輕生，幸好王妃只是昏迷，起身後發現就趕快跑去跟鄰居求救，媽媽跟弟弟才撿回一命。好在王妃積極向上翻轉命運，不僅努力賺錢也不荒廢學業，以創業與公益經歷正取某頂尖大學研究所，雖然因過去擔任JKF寫真女模身分遭施壓撤銷學籍，但後來她靠自己重新考上台灣大學經營管理碩士在職專班，現正在念研究所，還一直保持全勤，沒有因為選舉就耽誤學業。