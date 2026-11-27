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台股近日漲跌起伏大，財經作家施昇輝對此在臉書粉專「樂活分享人生」分享投資觀念，認為買股票不該建立在對行情的期待上，而是要做好任何走勢都可能發生的心理準備。他以元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）為例指出，如果持有張數夠多，即使股價短期下跌，也不必過度在意，甚至直言「擔心0050、0056短期造成你的虧損，是因為你買的不夠多」。施昇輝表示，過去不少投資人相信台股會上看5萬點，因此抱著期待進場，但如果行情沒有如預期發展，投資人可能因此承受較大壓力。相較之下，他認為買股票應該抱持「無懼」的態度，不論市場上漲或下跌，都要先做好心理準備；如果始終對股市充滿恐懼，就不應勉強進場。至於如何降低對股價波動的在意程度，施昇輝提出以持有部位支應生活開銷的想法。他舉例，如果0050持有張數夠多，每個月賣出1張，可能就足以支應一至兩個月的生活費，即使遇到一、兩年的套牢期，也能先撐過去，並期待大盤未來有機會回升。0056則是另一種思考方式。施昇輝認為，如果持有張數足夠，每季領到的股息應可支應約3個月生活費，投資人不必為了生活開銷賣掉持股，自然也比較不會把短期股價漲跌放在心上。不過文末他也特別強調，這套投資心態並非適用所有投資標的，相關觀念適用於市值型ETF與高股息ETF，但其他類型ETF及個股並不適用。