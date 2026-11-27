國民黨台北市長候選人蔣萬安，將於今（27）日於台北市凱達格蘭大道舉辦選前之夜造勢活動。台北市府警察局中正第一分局公布相關交通管制措施，請用路人注意。自昨（26）日22時起實施交通管制，一直到11月28日8時預計將會撤場完畢。周邊道路將實施管制，分8階段逐漸擴大。
台北市警察局中正第一分局表示，有關蔣萬安選前之夜，總統府前凱達格蘭大道周邊，其相關交通管制措施說明如下：
一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：
（一）第一階段：昨（26）日22時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。
（二）第二階段：今（27）日10時起，仁愛路（中山南路【不含】至林森南路【不含】）中間快車道及公車專用道管制車輛通行；另景福門圓環西側外環道外側1線車道，亦管制車輛通行。
（三）撤場時間：活動結束後，預計至11月28日8時撤場完畢，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後開放）。
二、擴大周邊交通管制範圍：
今（27）日18時起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：
（一）景福門圓環西側（北往南）外環道。
（二）中山南路（忠孝西路【不含】至凱達格蘭大道【含】）北往南快、慢車道全線。（慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道）
（三）景福門圓環西側（北往南）內環。
（四）中山南路（愛國東路【不含】至凱達格蘭大道【含】）南往北快、慢車道全線。
（五）景福門圓環東側（南往北）內、外環。
（六）仁愛路（中山南路【含】至林森南路【不含】）南側慢車道。
（七）信義路（中山南路【含】至林森南路【不含】）西往東全線車道。
（八）常德街（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道。
三、官署安全維護區：
為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。
本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或是查詢台北市公共運輸處官方網站或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：
（一）第一階段：昨（26）日22時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。
（二）第二階段：今（27）日10時起，仁愛路（中山南路【不含】至林森南路【不含】）中間快車道及公車專用道管制車輛通行；另景福門圓環西側外環道外側1線車道，亦管制車輛通行。
（三）撤場時間：活動結束後，預計至11月28日8時撤場完畢，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後開放）。
今（27）日18時起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：
（一）景福門圓環西側（北往南）外環道。
（二）中山南路（忠孝西路【不含】至凱達格蘭大道【含】）北往南快、慢車道全線。（慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道）
（三）景福門圓環西側（北往南）內環。
（四）中山南路（愛國東路【不含】至凱達格蘭大道【含】）南往北快、慢車道全線。
（五）景福門圓環東側（南往北）內、外環。
（六）仁愛路（中山南路【含】至林森南路【不含】）南側慢車道。
（七）信義路（中山南路【含】至林森南路【不含】）西往東全線車道。
（八）常德街（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道。
三、官署安全維護區：
為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。
本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或是查詢台北市公共運輸處官方網站或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。