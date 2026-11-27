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▲沈伯洋受訪前還先喝了水潤喉。（圖／記者林調遜攝，2026.11.27）

▲支持者擠爆競總。（圖／記者林調遜攝，2026.11.27）

今（27）日是選前一天，民進黨台北市長候選人沈伯洋上午展開全市大車掃，由於昨天整天車掃拜票，沈伯洋聲音嚴重沙啞，受訪前還先喝了口水緩解，他透露女兒「小麻糬」今天才知道沒有「市民之夜」（選前之夜）的舞台，因此非常難過、哭得很慘；談起晚間的台北市挺洋流店家串聯，他表示，一個晚上就有300多個店家參與，地圖上每一個白色的點就像小星星，希望締造一個不同的選舉文化。沈伯洋今展開「出來投，一定贏！」全市大車掃，上午從競選總部出發，現場擠滿熱情的支持者前來加油打氣。沈伯洋並於會前接受媒體聯訪，由於他的聲音沙啞，受訪前還先喝了口水潤喉，他說，昨天車掃太激動了，因為士林北投市民朋友非常多，喊到喉嚨啞掉了，有吃一些舒緩的，但看起來好像效果不太好，等等再想辦法，可能吃個緊急的藥。對於選前之夜取消，最近回家大概都11、12時，無法與女兒互動，今天早上「小麻糬」去學校前有聊一下，「小麻糬」蠻難過的，今天才知道沒有選前之夜，大概安慰女兒10幾分鐘，「跟她說沒關係，晚上有直播，她哭得蠻慘的，因為很期待大舞台」。對於今天活動規劃，沈伯洋說，一直以來都是希望大家有多一點互動，即使今天沒有「市民之夜」的舞台，但等一下他們就會出發，沿途共有六個停靠點，希望大家能夠聚在一起；此外，晚上大家看直播時，可以約三五好友一起，場地很重要，他們昨晚臨時想一個企劃，也就是大家看到的地圖，有哪些店家、服務處可以直播，大家能聚在一起看，讓市民之夜遍布整個台北。沈伯洋提到，昨天直播前幾分鐘才決定專案並公布，一個晚上就有300多個店家願意參與，地圖上每一個白色的點就像小星星，希望締造一個不同的選舉文化，但一定會準時10時結束，不會違反選罷法規定，也呼籲大家到店家也記得消費。