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選前倒數24小時，台北市長蔣萬安今（27）晚將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北，團結向前」勝選之夜，目標8萬人展現藍營氣勢。如今卡司曝光，包括「燕子、禿子、漢子」台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜三人合體，另外新北市長候選人李四川、國民黨前主席朱立倫、前台北市長郝龍斌也將登台助講，但國民黨主席鄭麗文卻不在名單中。蔣萬安證實此事，稱因為整個時間流程的關係，必須要做取捨。蔣萬安今晚將舉行選前之夜，媒體詢問有無驚喜彩蛋可以透露，他則面露微笑說「當然不能，看電影最怕爆雷」；至於原定28日的開票之夜，因宣布願意讓出市府路路權供對手沈伯洋舉辦活動而取消實體開票，外界關注是否有確定改辦方式，他說還在做整體評估，還有時間，確定形式會跟大家報告。媒體再問，昨天國民黨高雄市長候選人柯志恩Cosplay成在社群上瘋傳的AI鐵拳教育柯志恩，網友敲碗有沒有機會看到同樣是AI生成的金髮蔣萬安，他則笑說，「大家敬請期待，很有機會」。