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NBA盃小組賽即將在明（27）日全部收官，待所有賽程落幕後，除了已率先晉級的達拉斯獨行俠之外，其餘7支挺進八強淘汰賽的隊伍也將全數出爐。隨著這項季中錦標賽正式邁入第4個年頭，根據美媒《The Athletic》披露的最新數據，2026年NBA盃淘汰賽球員獎金再度調漲，最終奪冠隊伍的正式合約球員每人可獨得高達60萬4985美元（約合新台幣1994.5萬元）的豐厚獎金，就連雙向合約球員每人也能進帳30萬2493美元（約合新台幣997.26萬元）。根據美媒掌握的2026年NBA盃獎金分配標準，只要隨隊闖進8強淘汰賽就能確保獎金入袋，其中8強首輪出局球隊的球員每人可領取60499美元的獎金，四強止步球隊的球員每人可獲12萬0997美元，決賽落敗的亞軍球隊球員每人則有24萬1994美元，而最終高捧金盃的冠軍隊成員更可抱回每人60萬4985美元的鉅額獎金。回顧2023年洛杉磯湖人奪下首屆賽事冠軍時，八強至冠軍的獎金級距分別為5萬、10萬、20萬與50萬美元；即便到了上個賽季紐約尼克封王時，冠軍球員獎金為53萬0933美元，本季一口氣跨越60萬美元門檻，漲幅十分驚人。依照NBA勞資協議（CBA）規範，NBA盃獎金每年的調升幅度皆與聯盟籃球相關收入（BRI）的成長速度直接掛鉤。數據網站《Sportico》報告顯示，NBA籃球相關收入已從2024-25賽季的102.5億美元大幅成長至2025-26賽季的近116.8億美元，連帶讓NBA盃獎金水漲船高。在獎金發放規則方面，凡是簽署NBA正式合約的球員，只要球隊打進淘汰賽便能領取全額獎金；至於持有雙向合約的球員則可分得半份獎金，換句話說，本季奪冠隊伍中的雙向合約球員每人也能進帳30萬2493美（約合新台幣997.26萬元）。對於年薪動輒數千萬美元的頂薪超級巨星而言，這筆獎金或許微不足道，但對領取聯盟底薪或接近底薪的輪替戰力與年輕新秀來說，卻是一筆極具份量的額外加薪。以上個賽季奪冠的尼克為例，全隊共有多達9名球員、包含雙向合約球員在內，因為這筆NBA盃冠軍獎金，讓全年總收入提升幅度超過14%，這也促使陣中大牌球星更願意在小組賽全力以赴，為隊友爭取實質的年終大紅包。