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民進黨台北市長候選人沈伯洋原定27日晚間在仁愛路舉辦「市民之夜」選前之夜，卻因舞台提前搭設造成交通壅塞，引發民怨，最終決定連夜拆除舞台、取消實體活動。儘管國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營隨後表示，願意讓出原先申請的市府路路權，仍引發外界對場地申請過程的質疑。對此，作家苦苓發文，以「首都機器比國家機器還強」形容整起風波，質疑沈伯洋從凱達格蘭大道、市府廣場到北平東路接連碰壁，最後連選前之夜都被迫取消，直言根本是遭到「全面封殺」。苦苓在貼文中逐一盤點場地爭議，首先指出蔣萬安取得27日凱達格蘭大道路權，屬於選舉競爭中的場地安排；但他接著質疑，蔣陣營又將28日開票活動安排在市府廣場，由於必須提前布置，讓沈伯洋無法使用該場地舉辦選前之夜。此外，苦苓也將矛頭指向25、26日北平東路的路權，質疑申請人身分及活動內容不明，導致沈伯洋即使取得27日北平東路使用權，也無法提前進場搭設舞台，最後被迫改選仁愛路。苦苓進一步表示，沈伯洋改在仁愛路舉辦活動後，因舞台搭設需要封路，造成交通壅塞及民眾反彈，最終只能取消晚會；但眼看外界質疑聲浪升高，蔣萬安陣營又宣布將28日開票活動改為線上舉行，並表示願意讓出市府路路權。對此，苦苓反問，既然最後可以讓出場地，當初為何還要申請？他也提出另一項疑點，指沈伯洋陣營申請場地從線上填表到送出耗時約9分鐘，相較之下，對手陣營的申請卻只需8秒，甚至0.3秒，這可以說是首都機器「動得很厲害」嗎？苦苓直言，這種機關算盡、精準狠毒、不留餘地的卑鄙手法，不是表面溫良恭儉讓的蔣萬安幹得出來的；除了羅智強和徐巧芯，這個團隊裡應該找不到更「壞心腸」的人了。他最後以「一隻羊如果領導一群狼，也是可以變得十分兇狠」形容自己的觀察，甚至反酸蔣萬安或許是「披著羊皮的狼」，以辛辣比喻批評這場選前之夜場地風波。