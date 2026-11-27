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回憶7個月前初選落敗 黃國昌：即使最佳男主角不是我

坦言李四川不是討喜候選人 黃國昌：樸實無華卻堅若磐石

感謝李四川照顧白營小雞 黃國昌：他沒有食言

九合一選舉明（28）日登場，民眾黨主席黃國昌在投票前一天發文力挺國民黨新北市長候選人李四川。黃國昌回憶，7個月前公布初選民調的那一刻，心中其實有些扼腕，但更多的是心服口服。他也坦言，李四川在台灣的選舉環境中，並不是一個討喜的候選人，甚至還有些無趣，但這就是他所認識的李四川，「樸實無華，卻堅若磐石」。最後喊話，選前最後24小時，拜託大家一起替李四川催票、拉票、固票，最重要的是明天一定要出門投票，新北市長唯一支持3號李四川。黃國昌今在臉書以「這篇文，獻給做事的人」為題發文表示，凌晨趕往花蓮的夜車上，雖然真的累了，但還是想在投票前一天早上寫下這篇文章，向所有新北市民推薦李四川。黃國昌回憶，7個月前公布初選民調的那一刻，心中其實有些扼腕，但更多的是心服口服。從事政治工作的第10年，能有機會與李四川進行一場君子之爭，對自己而言是相當寶貴的經驗。面對李四川40年公務經驗的累積，也讓過去較常將重心放在國政上的自己，重新審視未來要更努力的地方。黃國昌說，因此在記者會當天，他就表示，即使最佳男主角不是自己，仍會盡力輔選李四川，因為知道李四川是最適合接下新北市長侯友宜棒子的人。黃國昌表示，過去7個月來，李四川經歷選戰洗禮，有時看到一個為國家奉獻40年的優秀人才被民進黨這樣糟蹋，心中還是會替他感到不值。然而，他知道李四川不會放棄，因為李四川曾說過，這是公務生涯的最後一戰，希望將一輩子累積的經驗與能力，全部留給最愛的新北，「李四川就是一個說到做到的人」。黃國昌坦言，在台灣的選舉環境中，李四川並不是一個討喜的候選人，甚至還有些無趣。李四川來上自己直播的前1個小時，他都還在思考如何讓川伯更有趣一點。然而，那晚的直播，李四川仍用實力證明什麼叫真金不怕火煉，除了市政建設信手拈來，對於城市願景的擘劃，更是無人能出其右。黃國昌說，公辦政見發表會後，很多人都說李四川的表現出乎預期，但這其實就是自己認識的李四川，「樸實無華，卻堅若磐石」。黃國昌表示，新北市需要一位正直的市長，讓市民不用擔心市政資源被特定家族掠奪；也需要一位善良的市長，原因為何，張淑娟、管中閔已經向大家說明。新北市需要一位像李四川一樣的市長，讓市民可以在這裡實現安居樂業。黃國昌也感謝李四川，曾承諾會將民眾黨提名的議員候選人當成自己人一樣看待，「他沒有食言」。謝謝李四川在大大小小的場合中，照顧、提攜這群年輕人，讓他們有機會被鄉親認識、獲得肯定。黃國昌認為，李四川的勝選對於當前台灣社會而言格外重要，要讓下一代相信，一個沒有顯赫家世、貧苦出身的小孩，可以透過自己的努力與認真得到肯定和支持，不僅翻轉自己的人生，更造福更多人民。黃國昌最後喊話，選前最後24小時，拜託大家一起替李四川催票、拉票、固票，最重要的是明天一定要出門投票，並表態新北市長唯一支持3號李四川。