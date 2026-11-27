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回應接任副院長話題 楊瓊瓔巧回：每天都和啟臣在一起

國民黨台中市長候選人江啟臣把握選前最後一天全力衝刺，今（27）日一早由立委楊瓊瓔等人陪同，與藍營市議員候選人站路口拜票。針對江啟臣昨日點名她是接任立法院副院長的優秀人選之一，楊瓊瓔今日受訪時強調，自己每天都和江啟臣「心意在一起、行動在一起」，此時此刻最需要的是團結勝選，「票投三號江啟臣，台中一定好」。前晚總統賴清德打出「傅崐萁警告牌」，指稱江啟臣若當選下屆台中市長，立法院副院長恐由國民黨團總召傅崐萁接任，拜託台中市民把江啟臣留在立法院。對此，江啟臣昨反擊強調國民黨內人才濟濟，至於立法院副院長接班一事，「像我們台中隊的楊瓊瓔委員，台北的賴士葆委員，都是非常資深優秀的人選」。今日上午楊瓊瓔與廖偉翔、王育敏等藍營立委一早便現身力挺，陪同江啟臣與多位市議員候選人站在台灣大道競選總部前路口揮手拜票。江啟臣也透露，接下來將陪同自己車隊掃街的神秘嘉賓，正是他的「幸運小物」——太太劉姿伶，「我相信她會帶給我幸運，也會帶給大家幸運，兩人夫妻同心，共同為大台中的未來、為市民一起來打拚。」現場媒體也趁勢追問楊瓊瓔，昨天江啟臣點名未來立法院副院長接班名單中有她，今日一早兩人隨即合體站路口，對此有何看法？楊瓊瓔巧妙回應「我每天都跟啟臣的心意在一起、行動在一起，所以我想，此時此刻團結勝選，票投三號江啟臣，台中一定好。」展現藍營「台中隊」在選前最後關頭的高度團結氣勢。