今晚（11/27）是九合一選舉的選前之夜，中央氣象署指出，今天各地大多是多雲時晴的穩定天氣，由於水氣偏少，只有北部、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，雨勢並不大，不過各地早晚氣溫稍低，北部地區約攝氏18度左右，其他地區低溫約攝氏19~21度，要外出活動的民眾最好多加件外套保暖。至於明日（11/28）投票日當天雖然東北季風轉強，不過各地天氣都不錯，除了東半部地區雲量稍多有些零星雨，基隆北海岸及大台北山區在清晨也有些零星短暫雨以外，其他地區大多是晴朗的好天氣，民眾投票注意保暖即可。
投票日天氣好嗎？氣象署：晴朗穩定早晚留意低溫
氣象署指出，這個週末（11/28~11/29）東北季風增強，北台灣及宜蘭、花蓮、台東等地區天氣轉涼，低溫大約攝氏15~16度；其他地區低溫約攝氏17~19度，尤其中南部地區早晚日夜溫差接近攝氏10度左右，如果想要早點出門去投票、或是參加明晚選舉活動的民眾，務必要多加件外套保暖。整體而言，週末的天氣晴朗穩定，是相當適合投票、外出活動的。
預估這波東北季風下週一（11/30）就會減弱，氣象署預估下週天氣將會更穩定，各地大多為晴到多雲、可見暖暖冬陽，有需要曬被、換季的民眾可以把握好天氣。不過天氣放晴輻射冷卻效應就會更明顯，各地早晚氣溫偏低，不排除有部分極端的低溫出現，日夜溫差稍大，早出晚歸的民眾要注意保暖。
未來三天天氣預報
資料來源：中央氣象署（https://www.cwa.gov.tw）
QA 選前之夜天氣好嗎？去參加選前之夜需要多穿點衣服嗎？
中央氣象署預估，今晚（11/27）天氣都不錯，除了東部地區民眾可能需要帶雨具備用以防零星短暫雨以外，其他地區民眾只要注意早晚溫差較大，多加件外套保暖即可。
QA 投票日當天天氣好嗎？晚上想參加勝選之夜要注意什麼？
中央氣象署最新預報顯示，明天（11/28）投票日各地水氣更少，基本上都是多雲時晴的好天氣，天氣並不影響大家去投票，請記得盡到公民義務喔。比較早起去投票的民眾，或是晚上想要參加選舉晚會的民眾，要注意日夜溫差較大，各地低溫大約只有攝氏18~20度左右，請多加件衣服保暖。
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氣象署指出，這個週末（11/28~11/29）東北季風增強，北台灣及宜蘭、花蓮、台東等地區天氣轉涼，低溫大約攝氏15~16度；其他地區低溫約攝氏17~19度，尤其中南部地區早晚日夜溫差接近攝氏10度左右，如果想要早點出門去投票、或是參加明晚選舉活動的民眾，務必要多加件外套保暖。整體而言，週末的天氣晴朗穩定，是相當適合投票、外出活動的。
預估這波東北季風下週一（11/30）就會減弱，氣象署預估下週天氣將會更穩定，各地大多為晴到多雲、可見暖暖冬陽，有需要曬被、換季的民眾可以把握好天氣。不過天氣放晴輻射冷卻效應就會更明顯，各地早晚氣溫偏低，不排除有部分極端的低溫出現，日夜溫差稍大，早出晚歸的民眾要注意保暖。
未來三天天氣預報
|週六（11/28）
|週日（11/29）
|週一（11/30）
|北部地區
|
多雲時晴
18~25℃
|
多雲時晴
16~24℃
|
多雲時晴
15~23℃
|中部地區
|
多雲
19~27℃
|
多雲時晴
17~26℃
|
晴時多雲
16~26℃
|南部地區
|
多雲
19~27℃
|
多雲時晴
17~26℃
|
晴時多雲
16~26℃
|東部地區
|
多雲時陰
20~25℃
|
陰天
19~24℃
|
多雲
17~21℃
QA 選前之夜天氣好嗎？去參加選前之夜需要多穿點衣服嗎？
中央氣象署預估，今晚（11/27）天氣都不錯，除了東部地區民眾可能需要帶雨具備用以防零星短暫雨以外，其他地區民眾只要注意早晚溫差較大，多加件外套保暖即可。
QA 投票日當天天氣好嗎？晚上想參加勝選之夜要注意什麼？
中央氣象署最新預報顯示，明天（11/28）投票日各地水氣更少，基本上都是多雲時晴的好天氣，天氣並不影響大家去投票，請記得盡到公民義務喔。比較早起去投票的民眾，或是晚上想要參加選舉晚會的民眾，要注意日夜溫差較大，各地低溫大約只有攝氏18~20度左右，請多加件衣服保暖。
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