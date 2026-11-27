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週六（11/28） 週日（11/29） 週一（11/30） 北部地區 多雲時晴 18~25℃ 多雲時晴 16~24℃ 多雲時晴 15~23℃ 中部地區 多雲 19~27℃ 多雲時晴 17~26℃ 晴時多雲 16~26℃ 南部地區 多雲 19~27℃ 多雲時晴 17~26℃ 晴時多雲 16~26℃ 東部地區 多雲時陰 20~25℃ 陰天 19~24℃ 多雲 17~21℃

▲氣象署預估投票日天氣概況，各地大多晴朗穩定，但早晚低溫僅攝氏18~21度，提醒早出晚歸注意保暖。（圖／臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」）

▲氣象署預估，未來一週各地早晚日夜溫差大，尤其週末兩天特別明顯。（圖／中央氣象署提供https://www.cwa.gov.tw）

今晚（11/27）是九合一選舉的選前之夜，中央氣象署指出，今天各地大多是多雲時晴的穩定天氣，由於水氣偏少，只有北部、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，雨勢並不大，不過各地早晚氣溫稍低，北部地區約攝氏18度左右，其他地區低溫約攝氏19~21度，要外出活動的民眾最好多加件外套保暖。至於明日（11/28）投票日當天雖然東北季風轉強，不過各地天氣都不錯，除了東半部地區雲量稍多有些零星雨，基隆北海岸及大台北山區在清晨也有些零星短暫雨以外，其他地區大多是晴朗的好天氣，民眾投票注意保暖即可。氣象署指出，這個週末（11/28~11/29）東北季風增強，北台灣及宜蘭、花蓮、台東等地區天氣轉涼，低溫大約攝氏15~16度；其他地區低溫約攝氏17~19度，尤其中南部地區早晚日夜溫差接近攝氏10度左右，如果想要早點出門去投票、或是參加明晚選舉活動的民眾，務必要多加件外套保暖。整體而言，週末的天氣晴朗穩定，是相當適合投票、外出活動的。預估這波東北季風下週一（11/30）就會減弱，氣象署預估下週天氣將會更穩定，各地大多為晴到多雲、可見暖暖冬陽，有需要曬被、換季的民眾可以把握好天氣。不過天氣放晴輻射冷卻效應就會更明顯，各地早晚氣溫偏低，不排除有部分極端的低溫出現，日夜溫差稍大，早出晚歸的民眾要注意保暖。未來三天天氣預報資料來源：中央氣象署（https://www.cwa.gov.tw）中央氣象署預估，今晚（11/27）天氣都不錯，除了東部地區民眾可能需要帶雨具備用以防零星短暫雨以外，其他地區民眾只要注意早晚溫差較大，多加件外套保暖即可。中央氣象署最新預報顯示，明天（11/28）投票日各地水氣更少，基本上都是多雲時晴的好天氣，天氣並不影響大家去投票，請記得盡到公民義務喔。比較早起去投票的民眾，或是晚上想要參加選舉晚會的民眾，要注意日夜溫差較大，各地低溫大約只有攝氏18~20度左右，請多加件衣服保暖。