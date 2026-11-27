我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普再度為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳站台。川普26日感恩節當天在佛州海湖莊園受訪，大方炫耀自己在幕後促成黃仁勳回任，直說這是「為美國、也為全世界做了件大好事」，還透露黃仁勳本人把這次回歸稱為自己的「第二任期」。不過，川普公開介入一家民間企業的董事會決策，在美國政壇引發強烈反彈，民主黨已經揚言要追查川普政府在這件事裡扮演的角色。據法新社報導，川普受訪時強調：「我認為他完全沒問題。」記者追問，司法部並沒有對外證實是否徹查過黃仁勳，他為什麼能這麼肯定？川普回應，他是根據「手上掌握的大量資訊」做出判斷。被問到黃仁勳復職後兩人有沒有通過電話，川普一開始說還沒有，但隨後又改口說：「我跟他談的時候，他很高興能回去，他說這是他的『第二任期』。」川普也對黃仁勳讚不絕口，說他「是個好人，第二次會做得比第一次還好，如果有可能的話」。他還提到，輝達的Blackwell晶片雖然現在正熱門，但黃仁勳手上「已經有兩款新晶片即將推出，完全碾壓Blackwell」。川普也大讚黃仁勳的妻子蘿莉（Lori）「非常了不起」。川普對黃仁勳的態度轉變得很快。據美國智庫卡托研究所（Cato Institute）整理，黃仁勳12日辭職當天，川普還公開表示，能接替黃仁勳的「只有一個人」，指的是蘋果前執行長庫克（Tim Cook）。但11天後，輝達宣布黃仁勳復職，川普隨即接受CNBC訪問，說了一句「我搞定的（I made the deal）」，坦承自己直接和間接跟董事會溝通，說服他們讓黃仁勳回來。輝達董事會在聲明中也寫到，決策過程中收到了「美國政府高層的意見」，並據此確信黃仁勳復職不會構成國安風險。川普24日接受《紐約郵報》專訪時，甚至表示特赦黃仁勳「一直都是一個選項，但我認為不會需要」。川普這次公開介入輝達人事，被外界視為美國總統罕見、甚至史無前例的舉動。法新社形容，川普力推黃仁勳回任，是美國總統過去從沒做過的商界干預。科羅拉多大學法學教授利普頓（Ann Lipton）直言：「這一切都沒有先例。」在美國歷史上，最接近的例子是2009年的通用汽車（GM）。當時通用面臨破產、仰賴聯邦政府紓困，歐巴馬政府要求執行長華格納（Rick Wagoner）下台，並指定繼任者。不過，兩者有本質上的差別。通用當時是靠納稅人的錢才活下來，政府等於是大金主；輝達則是全球市值最高的公司之一，財務完全健康。有專家指出，總統推動一家健康的公司，把董事會已經放走的執行長請回來，目前找不到類似的案例。美國保守派智庫卡托研究所也發文批評，川普「越界了」。文章質疑，如果董事會的內部調查之後發現更多對黃仁勳不利的資訊，董事會敢不敢對一個被總統宣稱「攸關美國繁榮」的執行長採取行動？川普和黃仁勳現在等於綁在同一條船上。黃仁勳如果在國會作證時出狀況，川普的公開背書也會跟著受到檢驗。目前川普本人並沒有被正式調查，但民主黨已經表明不會放過。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨將「動用全部權力，調查川普政府、黃仁勳、其他輝達高層，以及任何為了金錢出賣國安的人」。眾議院民主黨多位委員會領袖也聯名寫信給川普，質問他「知道什麼、什麼時候知道」黃仁勳和疑似中國特工的關係。信中指出，川普政府據報忽視黃仁勳可能遭中國政府特工滲透的資訊，還「直接介入」他的復職。民主黨明年1月將接掌國會，屆時就有傳喚權，能夠對川普政府展開正式調查。黃仁勳本人則將在下週接受國會質詢，12月1日、2日先接受眾議院三個委員會的閉門訪談，12月3日再到參議院銀行委員會公開作證。