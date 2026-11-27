我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋今天展開車掃。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前深夜宣布取消「市民之夜」，前總統陳水扁、其兒子陳致中也相繼發文相挺。對此，沈伯洋今（27）日表示，感謝前輩一直給予他鼓勵，這一個月大量抹黑、抹紅、抹黃，他一直強調正面選舉，顯然對手沒有想要如此，連場地都可以做成這樣。對於沈伯洋取消選前之夜，陳水扁曬出「船員證」力挺沈伯洋，強調「真正會當選不需要靠一場造勢晚會證明」，並回憶2004年因槍擊取消選前造勢，最後仍由人民用選票做出選擇。沈伯洋今展開「出來投，一定贏！」全市大車掃，上午在競選總部受訪時表示，謝謝阿扁一直以來的鼓勵，阿扁蠻常傳line給他。他說，這一個月大量抹黑、抹紅、抹黃，「我覺得已經到非常誇張的程度」。沈伯洋說，他一直強調正面選舉，顯然對手沒有想要如此，連場地都可以做成這樣，這幾位前輩都知道他現在的心情，一直給予鼓勵，還是希望這個城市能變得更好，基泰案、虐童案、營養午餐、路樹等議題都能得到妥善處理。沈伯洋說，現在負面選戰一直看到負面攻擊手法，這四年以來，不是只有這一個月的負面攻擊手法那麼誇張，這四年的市政就是那麼的誇張，「我們站出來就是希望要能夠改變」，謝謝大家，尤其這些前輩們，一直不斷地鼓勵他，他一定會帶著這樣的鼓勵繼續往前進。