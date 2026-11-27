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洋流飄帶、台北安可飄帶先拔掉了！PUMA球衣也不要刻意穿

不過投票日當天，這些東西是全面禁止進出投開票所的哦！

經制止不配合，會面臨最重2年以下有期徒刑、拘役以及新台幣20萬元以下罰金。

中選會主委游盈隆就表示：「希望選民不要刻意、蓄意去穿著跟特定候選人有密切聯想的一些衣著。」

▲「洋流」飄帶、「台北安可」飄帶千萬不要帶去投票所！違規會吃上刑責以及罰金的。（圖／市議員林智鴻提供）

投票日常見違規事項一覽！帶手機最重罰30萬、投票當天拉票最重罰200萬

選民最多人問應該會是：「投票時可以帶手機嗎？」答案是可以，但是你帶進場的是「關機的手機」

一、未關手機攜帶入場：3萬至30萬元罰鍰

三、圈選後將內容出示他人：2年以下徒刑、拘役或20萬元以下罰金

▲投票違規事項必須注意，以免不小心就吃上刑責及罰金。（圖／NOWNEWS資料照）

七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金

十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰

投票違規人人都有可能！趙少康也被罰過5萬元

將圈定內容出示予現場記者拍攝

最後2026年1月20日遭台灣台北地方法院一審判處拘役55日（得易科罰金，以新台幣1000元折算1日），並且宣告緩刑2年，且應於判決確定後6個月內向公庫支付新台幣5萬元。

▲知名政治人物趙少康去年大罷免時因投完票亮票，最後遭台灣台北地方法院一審判處拘役55日，並且宣告緩刑2年，且應於判決確定後6個月內向公庫支付新台幣5萬元。（圖／翻攝自趙少康Threads）

2026九合一大選投票日就是明（28）日，除了要帶上你的三寶印章、身分證、投票通知單之外，投票的違規事項也一定要知悉！尤其今年候選人的應援小物超級夯，像是洋流飄帶、台北安可飄帶等，很多人都會綁在包包上裝飾，但是投票日當天千萬不要這麼做喔！甚至沈伯洋綽號的PUMA同品牌球衣，中選會也證實：「不要刻意穿，以免引起爭議！」過去也有名人如趙少康違規投票事項被裁罰5.5萬元，《NOWNEWS》特別整理常見的投票違規事項，民眾千萬不要去投票還吃上刑責跟罰金啊！今年的選舉應援小物真的多到不行，從徽章、旗幟到飄帶，很多人都會綁在身上或者是包包上當成精神象徵，根據《公職人員選舉罷免法第65條》，如果在投票期間穿戴或標示，政黨、政治團體、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，而且不服制止的話，民眾將會被要求離場，另外，有些人詢問那穿著跟沈伯洋綽號相同的「PUMA衣服」是否可以？棒球迷穿「林安可球衣」是否可以？雖然沒有違法，但為了避免爭議，希望選民可以盡量避開，以免不小心踩到法律紅線。，只要在投票的過程當中響起或者拿起來使用，一經查違規就可以罰最少3萬，最重可以罰到30萬元。除此之外，如果投票日當天在任何社群、LINE鼓譟要投給誰的話，一般民眾最重罰100萬、特定身分200萬！以下是投票日常見的11項違規及罰則，請選民千萬要詳讀：二、攝影刺探他人圈選內容：5年以下徒刑，併科50萬元以下罰金四、故意撕毀領得的票：5000元至5萬元罰鍰五、將領得的票攜出場外：1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金六、把選票以外的物品投入票匭：5000元至5萬元罰鍰八、喧嚷或干擾勸誘、不服制止：依法令退出；拒不退出可能處2年以下徒刑等九、攜帶武器或危險物品：依法令退出；拒不退出需承擔刑責十、30公尺內干擾勸誘投票：符合要件時，1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金可不要以為大家都不會違規，像是去年7月26日罷免案投票時，知名政治人物趙少康前往台北市大安國民中學第581號投票所內，，結果就違反《公職人員選舉罷免法》第105條投票人圈定後不得將圈定內容出示他人之規定。因此大家去投票之前一定要詳閱投票違規事項，不要去投票還要吃上刑責以及罰金！