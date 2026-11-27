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同樣從基層公務員做起 侯友宜盼李四川順利接棒

李四川感謝侯友宜連日陪掃 喊話風雨無阻出門投票

九合一選舉明（28）日登場，國民黨新北市長候選人李四川今（27）日上午再度與新北市長侯友宜合體，前往三重力行市場掃街拜票，並參拜力行聖賢宮。侯友宜表示，自己與李四川都是從基層公務人員一步一腳印走到今天，李四川最大的心願，就是將一生累積的能力與專業奉獻給新北市。他也喊話市民朋友把握最後一天拉票、催票，盼李四川順利接棒，延續新北市過去8年的建設。侯友宜表示，自己與李四川都是從基層公務人員做起，一步一腳印、每天打拚，才有辦法走到今天。李四川最重要的心願，就是把一生的最愛奉獻給新北市，用他的能力與專業建設新北。侯友宜說，今天是投票前一天，要拜託市民朋友幫忙拉票、催票，明天一定要記得出門投票，「3號李四川是我們永遠可以最信賴、努力好好做代誌的人」。他也希望李四川能夠當選，延續自己在新北市8年的建設，順利接棒。談及選前最後一天來到三重力行市場，侯友宜指出，市場是看得見庶民經濟的地方，自己與李四川都選擇和人民站在第一線，這也是兩人共同的個性，「所以我們逗陣行，人民逗陣來，咱逗陣打拚，讓新北市更好」。李四川則感謝侯友宜這幾天無論是車隊掃街或市場拜票，都一路陪同，也盼獲得新北市民支持，自己一定會全力以赴接下這一棒。李四川表示，自己從漁村長大，與從市場走出來的侯友宜一樣，都是一步一腳印走到今天，從未想過有一天能有機會為新北市400多萬名市民服務。李四川也向市民喊話，明天無論颳風下雨，都一定要出門投票，因為手中的這一票，不僅能決定新北市的未來，也決定下一代的生活。他承諾，將用40年的公務經驗服務新北市民，在侯友宜奠定的基礎上，讓新北市一天比一天更好，讓市民過上幸福的生活。