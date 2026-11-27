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▲小S（左）和派翠克聽完故事都露出驚訝表情。（圖／翻攝自YouTube＠小姐不熙娣）

小S、派翠克主持的綜藝節目《小姐不熙娣》近來邀請來賓談論外遇故事，現場也請到徵信達人翁理事，翁理事分享自己經手過最戲劇性的案件，是一位阿姨在未成年女兒房間的垃圾桶，發現用過的保險套，沒想到最後發現女兒的對對象然是她的親生父親，讓小S聽了都崩潰。翁理事也分享最容易外遇的3個職業，分別是健身教練、房仲和醫美業。翁理事分享，委託人在打掃女兒房間時，發現垃圾桶有用過的保險套，她本來以為是女兒偷帶男友回家，於是請徵信社調查，結果一個月過後都沒發現有人出入，之後改變計畫，不要只跟半夜，而是從放學開始跟，於是發現女兒常常騎電動車到百貨公司，一個禮拜去兩三次，每次都待2~3小時。後來徵信社又發現，只要女兒出門，爸爸也會出門，本想說爸爸會不會有外遇，於是方向轉為跟爸爸， 結果看到爸爸的車子一路開到百貨公司，翁理事和整個調查部頭皮發麻，「不會是這樣吧，結果看到爸爸的車開到百貨公司，直接進地下室，一停到電梯口，女兒就從副駕駛上車，從市區開到鳳山的汽車旅館，調查這麼久，原來女兒的男朋友就是她爸爸。」更扯的是，委託人堅持要「眼見為憑」，徵信社只好配合，找鎖匠撬開汽車旅館的門，並且報警，現在父親已經在服刑，女兒被安置。小S聽完驚訝喊，「這已經不是外不外遇的事情了，我們節目不適合這麼重口味的故事啦！」並且要翁理事做一個完美的Ending，不要讓觀眾留下恐懼。翁理事加碼分享從業十年，最容易外遇的3個職業，第一個是健身教練，第二個是房仲業，第三個則是醫生或是醫美業，翁理事表示，因為健身房是展現力與美的地方，房仲則很容易一男一女搭配一起賣房子，成交後還要一起打掃物件，很容易產生情愫，醫美則是會觸碰到身體，加上很多護士會給醫生看自己要不要整，相處時間長就會產生感情。