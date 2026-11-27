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▲蔡瑞雪今日凌晨發文，坦承罹患憂鬱症與焦慮症，讓粉絲都非常心疼。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG@snowbabyq）

女星蔡瑞雪在24日公開與大7歲醫美醫生蔡沁晁的婚訊後，不料過往事件狂被挖，不僅被酸30歲沒代表作、甚至連長相都被嘲諷，讓她忍不住在今（27）日凌晨發文，認了沒有代表作，還說自己早就說過有整形，並透露罹患憂鬱症的事情，無奈嘆：「我真的不知道還能怎麼做？」蔡瑞雪在今日凌晨突發文，表示有些話放在心裡很久，她先是提到「北一女神」稱號是十幾歲時媒體用的標題，強調不是自己取的稱號，「現在30歲了，我知道自己還沒有能讓大家記得我的代表作。」自己也一直希望靠作品被認識，但每次卻都因當年稱號被罵，「我真的不知道還能怎麼做？」蔡瑞雪也提到昔日想考牙醫的事情，坦承當時是真的有過這夢想，但後來沒念大學選擇進演藝圈，「夢想是真的，後來的選擇也是真的。」蔡瑞雪也表示自己早就承認過整形，「我只是想變成自己喜歡的樣子，但長相一次一次被拿來嘲笑，我還是會受傷。」除此之外，她透露自己飽受憂鬱症與焦慮症困擾，已接受治療與吃藥一段時間，「說出來不是希望大家不能批評我，只是同樣的事情反覆被拿出來，我真的很難過。」事實上，蔡瑞雪在走紅後，就常常因實力、沒有代表作，以及長相而受到部分酸民的批評，不料這次公開婚訊後，過往事件再被翻出，讓她忍不住親自發文抒發心境，許多粉絲都感到非常心疼。