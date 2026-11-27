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涉案機構已有違規紀錄 衛生局：調派醫護、照護人力進駐

新北「敏金」及「家妘」2家精神護理之家涉嫌非法拘禁住民、超額收容，且詐領政府安置費用案件，新北衛生局今（27）日表示，今起依法廢止2家機構開業執照，同時也啟動法扶、費用追償機制等，同時也斥責，「機構合法掩護非法，侵害住民的人身及照護安全」，將全力配合司法調查，從嚴追究相關責任。新北地方檢察署今日公布偵辦「敏金」及「家妘」兩家精神護理之家涉嫌非法拘禁住民、超額收容及詐領政府安置費用案件，新北市府說明，為此深感痛心，並予以嚴厲譴責，不容許任何侵害住民人身及照護安全的行為。新北衛生局說，已於昨（26）日依法廢止兩家機構開業執照，自今日起生效，並完成全數住民轉安置；同步整合衛生局、社會局及法制局資源，啟動家屬聯繫、法律扶助及費用追償機制，全力配合司法調查，從嚴追究相關責任。針對機構安置及訪視查核制度，社會局說明，涉案機構照顧對象多由家屬自行洽詢入住，少數保護個案則由各縣市社工定期訪視，掌握其照顧、福利及法律需求。社會局提到，現行制度在機構實際收容量掌握、跨縣市資訊整合及住民異動追蹤等方面仍有精進空間，若機構刻意隱匿收容情形或將住民轉移至其他處所，確實增加查核難度。社會局說，將就本案檢討相關管理機制，並與中央及各地方政府研商，強化機構收容量管理、資訊通報及跨機關查核制度，防止類似事件再次發生。衛生局提到，涉案機構過去已有違規紀錄，列為高風險重點查核對象。今年執行不定期稽查時，發現疑似有非核准範圍收容住民，立即蒐集相關事證並主動於9月移請檢調偵辦，將全力協助司法機關釐清案情，讓違法行為受到應有制裁。新北衛生局說明，於第一時間啟動跨局處緊急應變機制，調派專業醫護及照護人力進駐，逐一評估住民身心狀況、確認照護需求並聯繫家屬。同時，衛生局已設置諮詢專線02-2258-5116，由專人協助尚未聯繫上的家屬查詢住民安置去向、健康狀況及後續照護事宜。法制局則表示，已聯繫財團法人法律扶助基金會及財團法人犯罪被害人保護協會，協助受影響住民及家屬取得法律諮詢與必要協助，依法追究相關業者民、刑事責任及提出求償。針對涉案機構疑似詐領政府安置費用，新北市府提到，將依司法調查結果及契約規定，全面清查相關款項，依法追繳不當領取費用，優先確保受害者權益獲得保障。新北市強調，針對機構合法掩護非法，侵害住民的人身及照護安全的行為，絕不寬貸。市府將持續做好住民安置與家屬支持，配合司法調查釐清責任，並從制度面檢討及強化機構管理與監督機制，確保每一位住民都能獲得安全、尊嚴且適切的照護。