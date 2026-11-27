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九合一選舉明（28）日登場，國民黨主席鄭麗文昨（26）日在Threads發布催票影片，寫下「藍色天空一定再現」，呼籲支持者投下改變台灣命運的一票。原本只是以「藍色」象徵國民黨的選舉口號，沒想到「藍色天空」近期恰好成為社群敏感關鍵字，大批網友看見後瞬間歪樓，懷疑鄭麗文是否知道這4個字在網路上的另一層含義。面對網友的揶揄，她最後僅回覆一個笑臉，沒有多作解釋。中國國民黨知識庫鄭麗文在貼文中寫道：「藍色天空一定再現！」並附上中華民國國旗，接著喊話選民相約11月28日投票，文末也加上「民主萬歲」、「司法加油」及「台灣加油」等標籤。影片則出現國旗及「為了愛民主」等字樣，明顯是在為國民黨候選人催票。然而，這篇簡短貼文曝光後，網友的注意力幾乎全落在「藍色天空」4個字上。有人驚訝反問「她知道最近的藍色天空嗎？」也有人認為，鄭麗文應該只是把「藍色天空」當成國民黨勝選、藍營重新執政的象徵，可能並不知道這組關鍵字近期在社群平台引發的爭議。面對網友湧入留言區提醒「藍色天空」現在另有含義，鄭麗文並未刪除或修改原文，也沒有說明自己是否事先知道近期相關討論，只簡單回覆一個笑臉表情。這個反應再度引來網友解讀，有人認為她可能看完留言後才理解大家為何集體歪樓，也有人猜測她原本就知道這個網路梗，才用笑臉幽默帶過。不過，以上都只是網友揣測，鄭麗文本人並未進一步說明；從原始貼文的影片、國旗及催票文字來看，「藍色天空」仍是作為藍營選舉口號使用。近期網路熱議的「藍色天空」，指的是X平台匿名帳號「藍色天空1010」。該帳號以長篇連載形式發布文章，使用姓名代稱描述演藝、媒體、政治及商業圈的人際關係與爭議情節，網友隨後開始製作人物關係圖及所謂懶人包，讓相關內容快速擴散。不過該帳號經營者身分不明，貼文中的消息來源、證據及人物身分也未經獨立查證。匿名文章即使提供部分背景線索，也不能證明角色就是網友猜測的特定人士；自行補上真實姓名、照片或職稱對號入座，更可能侵害當事人的名譽與隱私。因此「藍色天空」目前只能視為匿名帳號單方面發布的內容，不宜當成已證實事實。