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2026地方大選倒數24小時，民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27）日在仁愛路舉辦選前之夜，但因封路民怨緊急取消，2023年台北白晝之夜總策展人、程詩郁發文批評，蔣市府核准明知會癱瘓交通的場地「嚴重失職」，更說市府廣場，對手不能用，市長自己可以用，市府到現在都沒有說清楚。北市府今日反擊，不應將公務員依法行政曲解為政治算計，若警察局不予許可仁愛路的集會申請，是否又會被操作成打壓民主、行政不中立，請外界勿抹煞第一線員警及公務員連日維護交通秩序、公共安全的辛勞。北市府表示，藝文活動與集會遊行適用不同法規，兩者的法律性質、審查程序及主管機關權責均有差異，不宜混為一談，更不應將公務員依法行政曲解為政治算計。警察局說明，警察機關基於憲法保障人民集會結社及言論自由，依法審查集會遊行申請，並就交通秩序、公共安全等事項進行必要評估及採取相關措施，不能僅憑主觀認定拒絕申請，更不能因申請人的政治立場而有差別待遇。市府進一步指出，白晝之夜是市府自己主辦的藝文活動，市府基於降低交通衝擊、維護居民生活品質，主動提高標準、自我約束，正是負責任的態度。但市府對自己主辦活動的自我要求，與警察機關依法保障人民行使憲法賦予的集會自由，是兩件截然不同的事，不能直接類比。警察局也強調，依法許可集會遊行，不代表主辦單位無須承擔場地選擇、活動規劃及降低周邊影響的責任。警方依法審查、執行交通疏導及維護公共安全，主辦單位亦應善盡活動管理責任，雙方各有權責。市府反問，倘若當初警察局不予許可仁愛路的集會申請，是否又會被操作成打壓民主、行政不中立，甚至刻意阻擋特定候選人舉辦活動？請外界勿抹煞第一線員警及公務員連日維護交通秩序、公共安全的辛勞。