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蘇家多間公司位於同棟大樓 吳亮賢追問4500萬流向

揭蘇巧慧2次選立委金流 與妹妹公司往來至少1200萬

從家族借款到政府投資 吳亮賢質疑：怎麼有這麼「巧」的事？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的「曠世智能」公司拿走政府4500萬元投資，爭議延燒半年，李四川競選辦公室發言人吳亮賢今（27）日揭露，根據監察院政治獻金平台顯示，蘇巧慧2020年及2024年參選立委時，與蘇巧純「二三設計有限公司」往來金額高達1200萬元，而「二三設計」與蘇貞昌創立、蘇巧慧曾任執行長的超越文創基金會以及蘇巧慧丈夫的公司皆位於相同地址，「究竟蘇巧慧選舉的錢從哪裡來？人民納稅錢4500萬又花到哪裡去？請蘇巧慧講清楚說明白，新北人的錢絕對不能變成蘇家的！」吳亮賢指出，曠世智能案的核心爭議，在於行政院長蘇貞昌、民進黨立委蘇巧慧任內，民進黨政府大肆投資蘇家公司4500萬元，引發嚴重違反公職人員利益衝突迴避法的爭議，連知名外媒BBC都關注，儼然成為國際醜聞；其中最「巧」的是，曠世智能不但與蘇巧純創立的「二三無限整合行銷」地址一模一樣，又與蘇巧慧家的基金會及公司在「同一棟樓」，不禁令人懷疑，「4500萬納稅錢進到這棟大樓後，又跑到了誰手上？」吳亮賢今揭露，根據監察院政治獻金公開查閱平台，蘇巧慧2020年、2024年參選立委時，交由蘇巧純「二三設計有限公司」進行宣傳工作，內容涵蓋文宣及活動企劃執行、網頁宣傳品設計與委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出等；蘇貞昌2018年參選新北市長時，並坦承由蘇巧純負責文宣工作。換言之，從蘇貞昌到蘇巧慧參選，全都與蘇巧純及其公司有大筆金流往來，「但問題是，蘇家的錢如何流通？」吳亮賢也說，過去監察院廉政專刊揭露，蘇貞昌夫婦「借」女兒蘇巧純800萬元，蘇巧慧也「借」蘇巧純600萬元，總金額高達1400萬；蘇巧慧參選立委期間，又跟蘇巧純往來至少1200萬元；在蘇貞昌、蘇巧慧掌握大權時，蘇巧純又可得到政府4500萬元投資，天底下怎麼有這麼「巧」的事情？恐怕只有蘇巧慧才知道。吳亮賢呼籲，為了避免「巧」合繼續發生在新北市，請市民朋友明天一定要出門投票，用手中這一票，阻止新北「巧」上加「巧」，新北人的錢，絕對不能變蘇家的錢。