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▲沈伯洋舉行「出來投，一定贏！」全市大車掃。（圖／記者林調遜攝）

民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27）日選前之夜，卻因交通問題，無預警取消實體活動，場地爭議持續延燒，事後，資深媒體人陳文茜轉發網友分析文章，質疑台北市政府「說好的行政中立呢」，沒想到貼文引來藍營支持者開罵，陳文茜隨後緊急刪文。對此，沈伯洋上午受訪時表示，整件事情看出對手的攻擊，包含要幾天、為何選擇這個地點，但這都是與市府討論後的方案，但令人在意的是，本來競選總部前就是最單純的地方，25、26日完全沒有人要在這裡辦活動，到底是誰借的？沈伯洋今展開「出來投，一定贏！」全市大車掃，會前沈伯洋預告，晚間市民之夜直播將有許多驚喜，截至上午9時已有304間店家響應直播派對，地圖上的聚會據點如同小星星，「希望每個人都能成為照亮別人的星星」，也請大家把握最後一天顧票、催票、拉票，打電話詢問親友明天出門投票的時間。針對陳文茜發文質疑蔣市府後刪文一事，沈伯洋說，整件事情可以看到對手攻擊要幾天、為何選擇這個地點，但其實這都是跟市府討論出來的方案，包含配套措施，但實施之後發現不可行，所以緊急喊卡，這件事情就翻頁了。沈伯洋提到，讓人比較在意的是，本來競選總部前就是最單純的地方，25、26日完全沒有人要在這裡辦活動，到底是誰借的，「讓我們無法在自己家門口辦活動？」沒關係，現在換了另一種創新的方式，也是一種創新，就是不斷突破原來窠臼，他們在一個晚上想到各式各樣的方案，台北是首都，就應該是一個創新的城市。此外，前立委黃珊珊發文，呼籲市民投票選擇想要的生活。沈伯洋說，如同黃珊珊說的，在這座城市，每個人都是自由的，也有權利享受自由，但誰能把制度建立好，讓大家真正享受這樣的自由，是他要努力的目標，也希望能藉此說服2022年投給黃珊珊的選民。