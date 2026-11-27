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▲沈伯洋受邀前往「2026台北市長選舉勞動政見公開講」發表勞動政見。（圖／記者林調遜攝）

台灣九合一大選明（28）日登場，國際媒體高度關注。彭博、路透等外媒普遍把這次選舉視為賴清德總統執政中期的「期中考」，也是2028年總統大選前，朝野政黨的關鍵試金石。除了選情本身，外媒的焦點還包括經濟、核能公投、2028年的接班布局，以及和中國有關的AI假影片滲透。彭博報導，台灣選民將選出超過1.1萬名首長和地方公職人員，外界普遍把這次選舉看作2028年總統大選前，賴清德支持度的「期中考」。彭博指出，這場選舉牽動全球，選舉結果可能重塑台灣政治版圖，也決定賴清德能不能在4年任期過半時，以更強勢的姿態走下去。彭博也點出這次選舉的經濟背景：AI熱潮帶動台灣經濟大爆發，選民希望能分到更多好處。路透整理，全台約2000萬名選民有投票權，將選出11,051名各級公職人員，結果預計週六傍晚就會揭曉。這是民進黨和國民黨在2028年總統和立委選舉前的關鍵測試。雖然國際媒體關心兩岸，但路透觀察，這次選戰的焦點是交通、環境等地方議題，不是台灣和中國之間有爭議的關係。路透也提醒，地方首長和議員本來就不能直接參與中國政策。另一個受到關注的議題是核能。路透指出，在野黨推動核能公投，問選民是否支持以核能振興經濟、廢除「非核家園」政策。政府也已經釋出願意重啟核電廠的訊號，台灣最後一座核電廠在2025年停機。路透指出，朝野兩黨都把火力集中在六都。外媒點名的重點選區包括：台北市長選戰由現任市長、國民黨的蔣萬安，對上民進黨的沈伯洋。路透介紹，沈伯洋是學者出身的立委，專長是研究中國的假訊息。新北市是全台人口最多的城市，目前由國民黨執政。高雄則是民進黨在南台灣的傳統大本營，路透觀察，國民黨在當地全力拚戰。回顧上一屆2022年的地方選舉，國民黨大勝民進黨，拿下14個縣市，民進黨5個，台灣民眾黨2個，無黨籍1個。路透認為，選舉一結束，各黨就會開始布局2028年的總統人選。賴清德幾乎確定會爭取憲法允許的第二個、也是最後一個任期。國民黨方面還沒確定人選。路透指出，目前最可能的領跑者是台中市長、記者出身的盧秀燕；蔣萬安則被視為2028年的黑馬，但外界普遍認為，如果國民黨2028年落敗，蔣萬安比較可能在2032年出線。選前另一個引發國際關注的話題，是中國的認知作戰。英國廣播公司（BBC）的事實查核單位BBC Verify調查發現，一個和中國有關的網路，過去一年發布超過500支AI生成的影片，攻擊執政的民進黨。影片散播賴清德戰時會逃離台灣、沈伯洋吸毒等不實說法，總統府和沈伯洋都已經否認。BBC Verify指出，這些影片在主要社群平台的觀看次數高達數千萬，在抹黑民進黨候選人的同時，也正面描繪在野黨候選人。調查發現，部分帳號似乎和中國企業「Borderless」有關，台灣媒體《報導者》也參與調查，並和BBC Verify分享結果。BBC Verify還指出，超過一半的觀看次數集中在最近4個月，顯示這波操作在選前明顯升溫。台灣中選會已經播出廣告，提醒選民注意AI深偽內容；台灣當局也向Meta檢舉數千個相關帳號，要求下架。美國國會同樣在關注這場選舉。美中經濟暨安全審查委員會（USCC）日前在年度報告中指出，北京會透過台灣的地方選舉和2028年總統大選，評估脅迫和政治施壓能不能推動統一。報告也提醒，就算選舉結果是北京樂見的，也不一定能帶來北京期待的政治轉變。外媒普遍認為，這場「地方選舉」的影響不只在地方。選舉結果將成為各方解讀台灣民意的重要指標，也將牽動2028年總統大選的走向。