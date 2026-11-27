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民眾偷看吃什麼好害羞 盧秀燕親民喊話：下次大方合照

台中市長盧秀燕昨天起正式請假投入輔選，晚間就被熱情民眾捕獲，現身娘家基隆廟口大啖名店「天一香肉焿順」的肉羹與滷肉飯，網友紛紛大讚「盧媽媽懂吃」、「媽媽市長超接地氣」。盧秀燕今（27）日上午陪掃街前被問及此事，她笑說昨晚趕赴基隆為市長謝國樑站台前剛好有個小空檔，「我就嘴饞，跑到廟口吃東西。」她也親切喊話當時在場的靦腆民眾，下次看到她「可以大方地要求拍照啦、或者怎麼樣都可以」。昨晚有網友在社群平台Threads分享捕獲盧秀燕的現場照片，興奮直呼「晚上到廟口天一香遇到野生的盧媽媽」，並大讚盧秀燕非常懂吃，直指天一香的滷肉飯跟肉羹真的好吃；貼文一出立刻引來網友共鳴留言，紛紛大讚「這間滷肉飯真的頂，媽媽市長超接地氣」。盧秀燕今日上午前往北屯區，陪同市議員候選人吳宗學進行車隊掃街拜票，出發前受訪被媒體問到昨晚在基隆廟口享用小吃一事。她笑著還原經過表示，昨天開始請假全心輔選，一天連跑三個城市，下午先到桃園幫市長張善政車掃，晚間再趕往基隆參加市長謝國樑的造勢晚會，中間剛好有一小時空檔，「因為我娘家在基隆，我就嘴饞，跑到基隆廟口去吃東西。」盧秀燕也幽默分享，當時在攤位上被不少民眾認出來，有些民眾比較大方，直接走過來要求合照，還順便好奇看一下她點了什麼東西；有些民眾比較靦腆、有點不好意思上前打擾，她隨即溫暖喊話「不過沒有關係，下次看到我的時候，可以大方地要求拍照啦！或者怎麼樣都可以。」