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▲沈玉琳提到羅大佑的論點，他也認同這個說法。（圖／翻攝自YouTube＠Cheers Media | 有點意思）

▲沈玉琳（左）坦言有時候對台灣憲法缺點難以改善的困境，確實感到絕望。（圖／翻攝自YouTube＠Cheers Media | 有點意思）

資深主持人沈玉琳挺過血癌難關後，近日在新開的深度訪談Podcast節目中，訪問台灣民眾黨主席黃國昌。沈玉琳也提到自己對政治以及憲法還有統獨議題的看法，意外讓網友大讚他「思想很通透」。該支影片目前在YouTube已吸引破百萬人次觀看，《NOWNEWS今日新聞》本文也整理沈玉琳提出的4大論點，包含統獨口號、媒體壟斷、網軍帶風向、憲法混亂等議題，帶大家全文一次看。沈玉琳在節目中除了訪問黃國昌，也提出許多自己對政治以及社會、媒體風氣的看法。談及黃國昌早期參與的「反媒體壟斷運動」，沈玉琳直言台灣媒體環境常讓人感到喪氣，並表示他認同羅大佑的說法，「沈玉琳覺得很多執政者上位後思想就變了，媒體壟斷的局面被打破後，又會再次遭遇一樣的困境，與誰執政無關，根本就是惡性循環。黃國昌聽後則認同沈玉琳的看法，更笑說：「」他認為要終結這個亂象，其實制度的改革很重要，卻也很難推動。針對台灣憲政體制，沈玉琳也展現對法律制度的深入觀察，直指「全世界的人都知道，台灣的憲法bug很多」，甚至連大學憲法教授都不知道該怎麼教。沈玉琳點出最核心的困境在於「總統有權無責，行政院長有責無權」，然而任何政黨一旦執政後便不會想改變，「」，在野黨也不可能答應解散國會，因為解散還要重選，「」所以他認為就算重選也是「選了個寂寞」。這種局面讓沈玉琳直呼絕望：「這恐怕不是公民運動所能夠推動的啦，因為現在的執政者當年也是靠公民運動起家的，所以很容易就執政以後呢，拋棄了當年的理想，也不能講拋棄，他可能沒有故意要去做拋棄的動作，他可能就選擇性的遺忘。」除了傳統媒體，沈玉琳也提到網路輿論的壟斷，他透露自己有朋友專門經營網軍公司，對外統稱「口碑行銷」，可以幫人製造好口碑，就可製造壞口碑，因此選舉前，網軍公司可以說是日進斗金，「」。他描述該產業分工極細，不僅有中央廚房統一產製梗圖，且連續數天在不同社群平台上的留言調性與幫特定人士取的綽號都高度一致。沈玉琳更分享親身經歷，表示過去在某次黨內初選期間採訪一位政壇「權威中的權威」，趁著搭車空檔對方大談台灣4百年歷史時，他忍不住打斷並詢問：「你相信有網軍嗎？」這番話也讓沈玉琳徹底見識到網路帶風向的強大力量，也是因此才去認識網軍公司。在訪談尾聲，沈玉琳分享自己近30年來觀察台灣選舉的心得，沈玉琳舉例，過去馬英九執政八年（甚至算進李登輝時期），台灣並未與對岸統一；而陳水扁執政8年，再到蔡英文、賴清德接棒，台灣也並未獨立，證明統獨往往只是「選舉的話術」或「製造選民激情的口號」。他更從國際現實層面剖析，直言統一或獨立從來不是台灣能片面決定的事，「」他的一番務實言論也讓黃國昌笑翻，認同直呼「講了大實話」。